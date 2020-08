Du verrouillage à la maison à celui du podium ERC3 Junior : Woda de M-Sport en mode Fiesta

-

Le responsable de M-Sport Poland, Maciej Woda, pense que les succès de la toute nouvelle Ford Fiesta Rally4 dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA est “une approbation retentissante pour tout le dur travail et les efforts de l’équipe à Cracovie”, où la voiture équipée de Pirelli est construite.

Woda s’est exprimé suite à la seconde victoire consécutive de Ken Torn en ERC3/ERC3 Junior, au Rallye de Liepāja le week-end prochain, où l’Estonien a été rejoint sur le podium par deux autres pilotes d’une Fiesta Rally4, Dennis Rådström et Reinis Nitišs.

“Je ne peux imaginer de résultat meilleur ou plus mérité pour notre fantastique Fiesta Rally4, que de monopoliser le podium et réaliser le meilleur temps dans toutes les spéciales en ERC3, y compris en qualification et aux essais”, a dit Woda. “Ken et Kauri [Paumas] ont une nouvelle fois démontré qu’ils sont une tête au-dessus des autres et ils ont accompli exactement ce qu’il fallait pour s’imposer. Je suis aussi très content de voir Dennis et Johan [Johansson] sur le podium. Après une crevaison qui leur a fait tout perdre à Rome, ils ont montré leur rythme impressionnant à Liepāja.”

“Nous sommes passés en seulement quelques mois du verrouillage à la maison au verrouillage du podium [le terme est le même en anglais] pour la seconde sortie internationale de la Fiesta Rally4. Ce résultat est une approbation retentissante pour tout le dur travail et les efforts de l’équipe à Cracovie, qui a œuvré à fond dans la coulisse depuis que nous avons lancé le développement de la voiture en spécification Rally4. Nous en recueillons les fruits maintenant et nos clients aussi, puisque Reinis Nitišs monte sur son premier podium en ERC avec sa Fiesta Rally4.”

