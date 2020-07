D’un champion de Pologne à l’autre : Marczyk prend la place de Habaj en ERC chez SRT

-

L'engagement du champion de Pologne Miko Marczyk avec le Team ORLEN en Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA se fera en collaboration avec la structure lettone aux multiples victoires Sports Racing Technologies (SRT).

Marczyk, prétendant à la couronne ERC1 Junior, avait prévu de compter sur l'équipe éponyme de Roman Kresta pour une seconde saison mais les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 l'ont contraint de changer ses plans. Il sera finalement associé à SRT, qui supervisait l'ancien champion de Pologne Łukasz Habaj dans sa lutte pour le titre ERC en 2019 et avait précédemment guidé Nikolay Gryazin vers le titre ERC1 Junior l'année précédente.

ERC Les nouveaux venus en ERC Gobbin et Mabellini vont défier Polonski en Abarth Rally Cup à Rome IL Y A 4 HEURES

“Comme souvent, tout est parti d'un coup de fil. Miko nous a trouvés en se basant sur la grande expérience de notre équipe en ERC”, explique Mārcis Ķenavs, Manager rallye chez SRT. “J'ai reçu un message de sa part me disant qu'il cherchait une nouvelle équipe et aimerait recevoir une offre de SRT. Dès la fin de la semaine dernière, lui et son copilote Szymon Gospodarczyk ont visité notre atelier et nous avons exposé nos capacités, notre façon de travailler et ce que nous pouvions proposer. Je suis très content que notre rencontre ait été fructueuse car elle a débouché sur un accord de coopération en ERC cette année. Bien sûr, je suis confiant de voir que, malgré le fort impact de la pandémie, il y a de jeunes et talentueux pilotes qui sont constamment à la recherche de sponsors et d'opportunités de piloter. Et l'un de ces pilotes est Miko !”

Marczyk, en essais aujourd'hui même avec SRT dans sa Pologne natale, ajoute : “La saison 2020 est vraiment particulière. Elle n'a pas encore commencé mais elle a déjà montré le besoin d'être en mesure de réagir et de s'adapter très rapidement. Malheureusement, pour les raisons liées à la pandémie, l'équipe de rallye avec laquelle nous travaillions avant, Kresta Racing, n'est pas en situation de débuter la saison dès le lancement du FIA ERC. J'apprécie vraiment et hautement la coopération que j'aie connue avec Roman Kresta et son équipe. Ces changements ne sont donc pas faciles pour moi mais je pense avoir trouvé une très bonne équipe. Son expérience en ERC est vraiment impressionnante. Je suis heureux d'avoir toujours le soutien de Roman Kresta, et j'ai toute confiance dans notre nouvelle équipe SRT. Bien sûr, nous aurons cette saison la nouvelle voiture de Škoda Motorsport, la Škoda Fabia R5 Evo.”

Et Ģirts Krūzmanis, directeur de SRT, de poursuivre : “Miko a fait une très bonne impression. C'est un réel plaisir de voir un jeune pilote si motivé et talentueux. Quand on voit et entend tout ce qu'il a déjà accompli et réalisé lui-même pour être en mesure de courir à un niveau si élevé, cela procure à notre équipe une motivation supplémentaire pour investir autant d'efforts que possible et atteindre les meilleurs résultats ensemble.”

La saison ERC 2020 doit débuter par le Rally di Roma Capitale du 24 au 26 juillet alors que le rendez-vous à domicile de SRT, le Rallye de Liepāja, est programmé du 14 au 16 août. Habaj avait prévu de continuer avec SRT cette année mais ses occupations professionnelles l'ont mené à faire une pause cette saison.

The post D’un champion de Pologne à l’autre : Marczyk prend la place de Habaj en ERC chez SRT appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Prêt à remettre ça : Al-Rashed prévoit son retour en ERC pour le Rallye de Liepaja IL Y A 7 HEURES