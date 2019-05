Les jeunes talents tchèques Dominik Brož et Erik Cais ont tous deux manqué de chance sur la plus récente manche du Championnat FIA ERC3 Junior, sortant de la route indépendamment l'un de l'autre au Rallye de Liepāja.

Brož a été contraint à l'abandon après être parti à la faute et en tonneaux dans la septième spéciale, et Cais l'a imité deux secteurs chronométrés plus tard.

“J'ai apprécié les spéciales rapides, on roulait proprement et les notes étaient bonnes”, a dit Brož.“Mais dans la spéciale sept, j'ai freiné pour un virage à droite cinq kilomètres avant l'arrivée, je suis allé dans un champ mais je n'ai pas vu le fossé. Je l'ai heurté et j'ai fait deux tonneaux. C'est le rallye.”

Cais, membre comme Brož de l'ACCR Czech Rally Team, a continué d'attaquer en Lettonie après un accident ayant détruit sa voiture en essais, mais...

“J'avais peur après l'accident en essais et je ne me sentais pas en confiance”, a expliqué l'ancien vététiste de descente. “Il y avait un virage rapide à gauche et j'allais trop vite pour bien le négocier. J'ai tenté d'aller tout droit mais on a heurté quelque chose et fait quatre tonneaux. On a été malchanceux tout le week-end.”

Photo : Dominik Brož

The post Dur dur pour les équipiers tchèques en ERC Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.