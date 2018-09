Égalité parfaite en ERC Ladies’ Trophy

La lutte pour l'ERC Ladies’ Trophy trouvera son dénouement lors de la dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en Lettonie le pois prochain.

Après sept manches, Emma Falcón et Catie Munnings comptent chacune 275 points une fois les moins bons scores décomptés.

Munnings, qui pilote pour le Saintéloc Junior Team et parallèlement dans le Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans, a obtenu le score maximal sur les trois derniers rendez-vous, dont le PZM Rallye de Pologne où Falcón était absente.

“C'est un rallye fabuleux, incroyable, très, très rapide avec des spéciales très techniques”, dit la Britannique. “C'est facile de commettre une erreur et on était juste là pour l'expérience et pour apprendre, donc sans attaquer trop. On est contentes de finir le rallye. On a beaucoup joué avec les set-ups, on s'est servi de ce rallye comme d'une grande séance d'essais. On a fait des changements de set-up entre les spéciales, juste de petits changements, et on n'est pas contentes à 100% mais ça fait partie de l'apprentissage et on peut bâtir là-dessus pour le prochain rallye terre. C'est probablement le rallye le plus rapide que j'aie fait. Il faut rester concentré, on n'a pas le temps d'avoir peur.”

