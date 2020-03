Ekaterina Stratieva se prépare à la magie de l’ERC

Un peu plus de quatre mois après avoir aidé l'équipe junior de Saintéloc à remporter le championnat d'Europe des rallyes par équipes de la FIA, Ekaterina Stratieva revient au sein de la structure française pour une campagne ERC3.

Vainqueur de l'ERC Ladies' Trophy en 2019, la Bulgare débutera sa saison au Rallye des Açores au volant d'une Peugeot 208 R2 mais espère passer à la nouvelle 208 Rally4 pour 2020, lorsque la voiture sera disponible plus tard dans l'année.



Un retour payant en ERC en 2019

Stratieva n'avait pas participé à la compétition depuis près d'un an lorsqu'elle s'est inscrite tardivement au Barum Czech Rally Zlín en août dernier. Après avoir terminé deuxième de sa classe derrière Nabila Tejpar, Stratieva a obtenu les fonds nécessaires pour participer au Rallye de Chypre qui a suivi, où une victoire de catégorie lui a permis de jouer le titre, de manière inattendue, sur le Rallye de Hongrie. Lorsque Tejpar est sortie dans des conditions difficiles, Stratieva a remporté non seulement l'ERC Ladies' Trophy, mais aussi la troisième place de l'ERC3, un résultat qui a permis au Saintéloc Junior Team de remporter le titre ERC par équipe aux côtés d'Alexey Lukyanuk et de Sean Johnston.



"Conduire à nouveau avec Saintéloc signifie plus d'expérience dans une équipe professionnelle, sachant que je peux être détendue dans mon esprit parce que tout sera fait correctement", a déclaré Stratieva. "C'est un plaisir de faire partie d'une grande équipe internationale comme Saintéloc. Et après ce long brеаk de course, Vincent [Ducher] et l'équipe m'ont aidé à reprendre mes marques rapidement. Nous avions une très bonne voiture et de bons réglages en Hongrie et cela m'a certainement beaucoup aidée à gagner le Ladies' Trophy ERC et à amasser des points pour Saintéloc".



Échange de voitures prévu pour plus tard dans l'année

Stratieva et sa copilote Georgi Avramov commenceront leur saison ERC3 avec une Peugeot 208 R2, mais espèrent passer à la nouvelle génération de 208 Rally4 plus tard dans l'année. "Mon objectif, avec Vincent, Saintéloc et Peugeot Sport, est d'essayer la nouvelle Peugeot 208 Rally4 d'ici la fin de l'année sur une course de l'ERC ou peut-être sur un rallye en Bulgarie", a déclaré Stratieva. "Mais pour l'instant, je me concentre sur les Açores et la première course de la saison".



Pourquoi la magie est au rendez-vous pour Stratieva

Stratieva a fait ses débuts au Rallye des Açores en 2013 et est revenue sur l'épreuve en 2014. Cette année, la 55e édition de l'événement basée autour de de Ponta Delgada marquera un retour attendu. "Les Açores ont été mon premier grand rallye international sur terre. L'île est comme magique, un endroit vraiment agréable et complètement différent des autres rallyes", a-t-elle déclaré.



Ducher heureux du retour de Stratieva

Vincent Ducher, directeur de la compétition rallye chez Saintéloc Racing, espère pouvoir compter sur la "fiabilité" de Stratieva alors que l'équipe de Saint-Etienne tentera de remporter deux titres consécutifs de champion d'Europe des rallyes de la FIA. "Il est certain qu'Ekaterina nous a aidés à remporter le titre par équipes l'année dernière, il est donc important d'avoir des pilotes fiables. Nous avons travaillé ensemble pour obtenir davantage de sponsors pour elle et elle pourra également apprendre de ses coéquipiers".



Le saviez-vous ?

Stratieva, qui a commencé à courir en 2006, a reçu les clés de la ville de Zlín lorsqu'elle a pris son dixième départ pour les qualifications de l'ERC en République tchèque en 2018.

