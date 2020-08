Aujourd'hui et demain, FIAERC.com mettra en lumière 50 moments qui ont compté au cours des cinq dernières décennies. Voici les 25 premiers :



50 : L'histoire s'écrit avec la victoire de Jan Halmazňa lors du premier Barum Rally en avril 1971.



49 : Vladimír Hubáček fait vibrer les fans à bord d'une Renault Alpine A110, remportant la première de trois victoires en 1972.



48 : Wolfgang Hauck célèbre sa victoire en 1974 au volant d'une Porsche 911, devenant ainsi le premier vainqueur non tchèque de l'épreuve.



47 : La Škoda vole la vedette en 1976 lorsque le célèbre ancien pilote d'usine John Haugland remporte la première de ses trois victoires.



46 : Après cinq ans de domination de Škoda, Antonio Zanussi triomphe pour Porsche en 1981.



45 : Le 28 janvier 1982 naît Jan Kopecký. Il deviendra le pilote le plus titré de l'histoire du Barum Czech Rally Zlín, avec huit victoires à son actif.



44 : Kopecký profite de l'épreuve de 2014 pour tester une version de développement du futur modèle Fabia R5 de Škoda en tant que pilote de course. Václav Pech en profite pleinement dans une Mini John Cooper Works S2000 et s'impose.



43 : Miroslav Jakeš s'impose lors du 43e Barum Czech Rally Zlín en 2013 en remportant la Coupe de la production ERC en sixième position au général. Sa performance lui vaut le Colin McRae ERC Flat Out Trophy.



42 : Le triomphe de feu Janusz Kulig en 1999 reste la seule victoire dans le Barum Czech Rally Zlín pour un pilote polonais.



41 : À l'autre bout de l'échelle, le jeune talent polonais Aleks Zawada remporte l'ERC3 Junior en 2017.



40 : La deuxième victoire de Freddy Loix à Zlín coïncide avec le 40e anniversaire de l'événement en 2010.



39 : En plus de ses deux victoires au Barum Czech Rally Zlín, Renato Travaglia a mené pendant 28 spéciales.



38 : Marco Cavigioli a pris le départ du Barum Czech Rally Zlín pour la première fois en 1998. Il a effectué 18 autres visites depuis lors sur l'épreuve.



37 : La domination de Škoda sur le Barum Czech Rally Zlín se traduit aujourd'hui à 17 victoires.



36 : Après être monté sur le podium de l'ERC3 Junior en 2018, l'Autrichien Simon Wagner se prépare pour 2019 et termine rapidement parmi les trois premiers de l'ERC1 Junior.



35 : Parmi les pilotes autrichiens qui ont remporté l'épreuve, on compte Raimund Baumschlager et Franz Wittmann.



34 : La victoire de Patrick Snijers en 1991 est la première depuis que Zlín est redevenue Zlín, après avoir été rebaptisée Gottwaldov en 1949 en l'honneur du premier président communiste tchèque, Klement Gottwald



33 : Le Barum Czch Rallye de Zlín est inscrit pour la première fois au calendrier du championnat d'Europe en 1983. Il fait partie de la famille de l'ERC depuis lors.



32 : Tibor Érdi Jr remporte son deuxième titre ERC2 au Barum Czch Rally Zlín en 2018.



31 : Pavel Valoušek est sélectionné par un jury de journalistes pour conduire l'équipe de pilotes BFGoodrich lors de l'édition 2007. Il impressionne par sa quatrième place.



30 : Le héros local Roman Kresta marque le 30e anniversaire de l'événement en 2000 avec une victoire au volant d'une Škoda Octavia WRC.



29 : Stanislav Chovanec, le vainqueur de 1996, a une solide expérience en matière de leadership sur le Barum Czch Rally Zlín, puisqu'il a mené 29 fois l'épreuve.



28 : Václav Arazim a pris le départ du Barum Czch Rally Zlín 28 fois, soit deux de moins que le détenteur du record, Marcel Tuček.



27 : Enrico Bertone, vainqueur en 1997 et 1998, a participé au rallye sous licence tchèque mais est en fait italien.



26 : John Haugland, légendaire pilote Škoda, a remporté 26 victoires d'étape au Barum Czech Rally Zlín.



Rendez-vous sur FIAERC.com demain pour la deuxième partie du top 50 du Barum Czech Rally Zlín.