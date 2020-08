En attendant les célébrations : 50 moments qui ont fait de l’ERC Barum Czech Rally Zlín un morceau d

25 : Ken Torn célèbre dans un premier temps le titre ERC3 Junior sur le Barum Czech Rally Zlín en 2019, mais le temps théorique initial de Jean-Baptiste Franceschi, vainqueur de la catégorie, pour la 15e étape doit être ajusté après qu'il soit apparu qu'un problème technique avait frappé le Français. Il passe à la quatrième place de la classe et promeut Efén Llarena à la première place. Le point supplémentaire glané par Llarena fait qu'il remporte le championnat soutenu par Pirelli avec un seul point d'avance sur Torn.



24 : Audi remporte une série de quatre victoires au Barum Czech Rally Zlín entre 1984-1987 grâce à Harald Demuth (twi/ce), Leo Pavlík et Attila Ferjáncz.



23 : L'année suivante, Franz Wittmann remporte la première des deux victoires au Zlín sur Lancia.



22 : Les pilotes tchèques ont remporté 22 fois leur manche à domicile de l'ERC.



21 : L'ascension de Zlín de petite ville à grande ville est attribuée à Tomáš Bat'a, qui y a fondé une usine de chaussures en 1894. Son ancien bureau - situé dans un ascenseur en mouvement - est conservé dans le bâtiment 21 de l'autorité régionale, qui abrite toujours le siège du Barum Czech Rally Zlín.



20 : Roman Kresta, sans doute l'un des pilotes les plus titrés de l'histoire du rallye tchèque, a pris 20 départs sur le plus connu des rallyes du pays.



19 : Les années 1990 sont dominées par les marques japonaises, Mazda, Mitsubishi et Toyota remportant six victoires au Barum Czech Rally Zlín.



18 : Bien qu'il n'ait pas encore remporté le Barum Czech Rally Zlín, Alexey Lukyanuk, champion ERC 2018, a enregistré 18 victoires de spéciales sur l'épreuve.



17 : Marijan Griebel devient le premier champion ERC1 Junior du Barum Czech Rally Zlín en 2017.



16 : Cinq ans après la victoire de Renato Travaglia au volant d'une Peugeot 206 WRC, Nicolas Vouilloz remporte les lauriers au volant d'une Peugeot 207 S2000.



15 : La confortable victoire d'Emil Bergkvist en ERC3 Junior sur le Barum Czech Rally Zlín en 2015 assure le titre dans la catégorie pour le Suédois roulant sur Opel.



14 : Après avoir remporté son premier podium au Barum Czech Rally Zlín en 2012, Tomáš Kostka, beau-frère de la légende de l'épreuve Roman Kresta, termine à nouveau troisième en 2014 avant de faire encore mieux en 2016, son meilleur résultat ERC à ce jour.



13 : La Škoda Fabia S2000 s'est offert cinq victoires sur le Barum Czech Rally Zlín. Son dernier succès remonte à 2013, grâce à Kopecký et Dresler.



12 : Juho Hänninen devient le premier vainqueur finlandais depuis Mikael Sundström en 1990. Il s'impose en 2012, l'année de son titre de champion ERC.



11 : Le succès de Hänninen en 2012 est le dernier remporté à ce jour par un pilote non tchèque.



10 : Ekaterina Stratieva reçoit les clés de la ville de Zlín après avoir pris le départ de son 10e Barum Czech Rally Zlín en 2018.



9 : Mais Ekaterina Stratieva ne remportera pas le trophée féminin de l'ERC la saison suivante. Elle termine à seulement 7,2s du vainqueur, Nabila Tejbar.



8 : En 2008, Kopecký s'est converti en pilote de démonstration sur la Škoda Fabia S2000 en lui offrant une première sortie publique dans le cadre de son programme de développement.



7 : Nicolas Vouilloz, le vainqueur de 2007, a de nombreux points communs avec la jeune star tchèque et actuel concurrent de l'ERC1 Junior, Erik Casis. Ils sont tous deux des coureurs de descente en VTT convertis avec succès au volant.



6 : Si Kopecký compte huit victoires au Barum Czech Rally Zlín, deux d'entre elles ont été remportées aux côtés de Petr Starý, le copilote de Pavel Dresler, sur les six autres.



5 : La star du championnat du monde Dani Sordo a permis à la Hyundai i20 R5 de prendre la troisième place en 2018, dépassant de justesse Miroslav Jakeš à l'issue d'un finish palpitant.



4 : 2004 est l'année de la seule victoire de Simon Jean-Joseph en Renault Clio S1600.



3 : Le pilote tchèque Filip Mareš devient le champion ERC1 Junior 2019 - et le bénéficiaire d'un fonds de progression de carrière de 100 000 euros, une victoire décrochée avec une avance de 0,3s seconde - à l"issue d'une arrivée à suspense au Barum Czech Rally Zlín.



2 : Freddy Loix est double vainqueur du Barum Czech Rally Zlín, prenant la première place pour la dernière fois en 2010, après une sortie de route de Jan Kopecký.



1 : Il est le leader du classement ERC après deux manches, mais la deuxième place est le meilleur résultat qu'Alexey Lukyanuk ait décroché au Barum Czech Rally Zlín, y compris en 2017, lorsque l'équipage s'est battu contre une vive douleur (héritage d'un accident d'essai) pour remporter le titre de vice-champion.