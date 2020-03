En cas de doute, appeler un ancien vainqueur aux ERC Azores, Lukyanuk

Dmitry Feofanov fait appel aux conseils d'Alexey Lukyanuk, vainqueur du Rallye des Açores en 2018, avant ses débuts sur cette île spectaculaire.

Feofanov a inclus la manche basée à Ponta Delgada dans son programme du Championnat d'Europe des rallyes FIA 2020 et a demandé à son compatriote russe quelques conseils de pilotage.



"J'ai demandé à Alexey Lukyanuk de m'aider cette année et je suis heureux qu'il ait accepté", a déclaré Feofanov. "Il me donne également quelques conseils sur des rallyes particuliers et m'aide à améliorer mon pilotage. Je suis persuadé que je vais vivre une expérience inestimable".

