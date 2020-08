En cas de doute, sortez la manette : le champion ERC1 Junior Gryazin s’adapte à un nouveau copilote

-

Nikolay Gryazin a choisi le jeu vidéo Richard Burns Rally pour s'adapter à la vie avec un nouveau copilote.

Après avoir été associé à Yaroslav Fedorov depuis 2015, Gryazin disputera le Rallye de Liepāja, la semaine prochaine en Lettonie, avec un copilote de remplacement en la personne de Konstantin Aleksandrov. Fedorov a en effet rencontré des difficultés à obtenir son visa.

Gryazin et Aleksandrov ont couru pour la première fois ensemble au Samsonas Rally Rokiškis, en Lituanie le 1er août, après s'être entraînés à la prise de notes sur le jeu Richard Burns Rally.

“On a joué à Richard Burns Rally avant la course en Lituanie”, explique le Champion FIA ERC1 Junior 2018 et double vainqueur du Rallye de Liepāja. “Je lui lisais les notes, il écrivait, et ensuite, on a fait quelques championnats, quelques spéciales. Il me lisait les notes et je me suis donc habitué à l'entendre, ce n'est donc pas surprenant pour moi d'entendre une autre voix.”

Promu en Championnat du Monde WRC2 des Rallyes de la FIA avec le soutien de Hyundai en 2020, le Russe est engagé au Rallye de Liepāja pour se préparer en vue de la manche de reprise de cette compétition en Estonie le mois prochain, qu'il disputera sur une i20 R5.

Photo : Hyundai Motorsport

