En direct : suivez la Spéciale de Qualification du Rallye de Liepaja en direct sur ERC Radio

ERC Radio retransmet la Spéciale de Qualification du Rallye de Liepāja en direct à partir de 17h15, heure locale (16h15 CET), aujourd'hui.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes seront aux commentaires et recueilleront les réactions à l'issue des 4,61 kilomètres de la spéciale Welcome to Latvia, les pilotes essayant de réaliser un chrono dans le top 15 pour avoir le droit de choisir leur position sur la route lors de la cérémonie de départ, en fin de journée à Liepāja.

ERC Radio est disponible via l'application ERC ou en cliquant externalicihttps://www.fiaerc.com/None.

Photo : Chris Rawes/ERC Radio

