Les engagements sont ouverts pour la troisième édition de l’Abarth Rally Cup**, formule monomarque organisée dans le cadre du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA et réservée aux Abarth 124 rally.

Avec deux rendez-vous sur terre et quatre sur asphalte de prévus, une saison excitante est attendue pour les pilotes équipés de Pirelli, qui pourront apprécier la versatilité et les performances de cette voiture de sport italienne.

Avec aussi un total de prix atteignant 169 000 €, l’intérêt grandit déjà chez les concurrents pour suivre les traces de précédents vainqueurs, Andrea Mabellini (2020) et Andrea Nucita (2019).

Francesco Morosini, Senior Brand Manager & Racing d’Abarth, déclare : “En 2021 encore, Abarth Racing poursuit son implication en rallye qui a été relancée par une compétition de plus en plus appréciée par les pilotes et les navigateurs, en partie grâce à d’importantes récompenses.”