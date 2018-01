Engagements ouverts pour l’ERC FIA 2018

Les pilotes prévoyant de disputer le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2018 peuvent désormais s'engager auprès de la FIA.

Afin de fournir aux compétiteurs de l'ERC la plateforme de rallye la plus efficace en terme de coût, le prix des engagements a été réduit considérablement pour 2018 et sont fixés comme suit :

ERC1 :2000 € (33% de réduction par rapport à 2017)

ERC2 :1000 € (50% de réduction par rapport à 2017)

ERC3 :500 € (50% de réduction par rapport à 2017)

Cette saison, seuls les pilotes enregistrés pourront inscrire des points, ce qui rend un engagement indispensable pour ceux qui visent les honneurs dans les catégories ERC1, ERC2 et ERC3. En s'enregistrant, ils bénéficieront aussi de plusieurs autres avantages, parmi lesquels :

*Un statut et une éligibilité prioritaires pour inscrire des points

*Un engagement aux Essais libres et pour la Spéciale de Qualification

*Un ordre de départ prioritaire pour la première étape de chaque rallye

*Un emplacement et des installations préférentiels sur le parc d'assistance

*De la promotion via le service de presse de l'ERC, les réseaux sociaux, le site internet, la télévision et la radio en direct

*Un accès aux photos et vidéos de l'ERC

*Une invitation à la remise des prix en fin de saison

Il peut être procédé aux engagements en ligne surhttps://registrations.fia.com/registrationrly



Engagements Championnat ERC JuniorUn pilote prévoyant de disputer leChampionnat FIA ERC Junior Under 28(moins de 28 ans) doit d'abord s'engager auprès de la FIA comme pilote ERC1 puis auprès d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC. Un pilote prévoyant de disputer leChampionnat FIA ERC Junior Under 27(moins de 27 ans) doit d'abord s'engager auprès de la FIA comme pilote ERC3 puis auprès d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC. Le prix de l'engagement en ERC Junior Under 28 et ERC Junior Under 27 est de 1000 € payables à Eurosport Events.



Pour la première fois, le prix de l'engagement en ERC Junior Under 27 inclut une participation aux séances d'entraînement de l'ERC Junior Experience. Informations complémentaires et formulaire d'engagement sont disponibles surhttps://www.fiaerc.com/championship/

Rappel du calendrier ERC 2018

Le calendrier ERC 2018 comprend huit rendez-vous, trois sur asphalte et cinq sur terre. La saison débutera par l'Azores Airlines Rallye du 22 au 24 mars, et se conclura avec le Rally Liepāja, en Lettonie, du 12 au 14 octobre.