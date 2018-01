ERC 2018 : l’année à venir

Le Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC continuera à proposer huit épreuves en 2018, la 66e édition de la discipline débutant à l'occasion du Azores Airlines Rallye sur l'archipel portugais du milieu de l'Atlantique, du 22 au 24 mars, et se concluant sur les bords de la Baltique en Lettonie du 12 au 14 octobre avec le Rally Liepaja, où cinq titres ont été décernés en 2017.

Deux épreuves phares de l'ERC, le Rally Islas Canarias et le Barum Czech Rally Zlin, conservent leur traditionnelles places début mai et fin août, respectivement, alors que le Cyprus Rally conserve sa date à la mi-juin, deux semaines après le légendaire Acropolis Rally en Grèce*.



Le Rally Poland revient en ERC pour la première fois depuis que le triple Champion d'Europe Kajetan Kajetanowicz a remporté son épreuve à domicile en 2013, alors que le Rally di Roma Capitale, qui a permis à l'Italie de retrouver l'ERC en septembre dernier, a été déplacé au mois de juillet pour la saison prochaine.



Le Rally Poland, épreuve sur terre qui fêtera sa 75eédition, prend la place de l'épreuve sur asphalte, le Rally Rzeszow en tant que manche de la fédération polonaise du championnat d'Europe.



Conçu également en réponse au pilotes et équipes du championnat, qui souhaitaient plafonner leur participation entre six et huit épreuves, le calendrier ERC compte trois rallyes sur asphalte et cinq sur terre (trois sur chaque surface pour l'ERC Junior Under 27 et ERC Junior Under 28). Il n'y a pas de clash entre les calendriers de l'ERC et du WRC.



Les pilotes ERC1 et ERC3 conserveront leurs six meilleurs résultats sur huit, les pilotes de l'ERC Junior Under 28 et ERC Junior Under 27 comptant eux leurs quatre meilleurs résultats sur six. Pour la première fois, les concurrents de l'ERC2 et l'ERC Ladies' Trophy compteront leurs quatre meilleurs résultats sur huit. Le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA par équipes, qui a été restructuré pour un meilleur effet en 2017, sera décompté sur les six meilleurs résultats sur huit par les équipes participantes.



Calendrier 2018 du FIA European Rally Championship

22-24 mars : Azores Airlines Rallye (Portugal, terre)ERC Junior

3-5 mai : Rally Islas Canarias (Espagne, asphalte)ERC Junior

1-3 juin : Acropolis Rally (Grèce, terre)*

15-17 juin : Cyprus Rally (Chypre, terre)

20-22 juillet : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte)ERC Junior

24-26 août : Barum Czech Rally Zlín (République Tchèque, asphalte)ERC Junior

21-23 septembre : Rally Poland (Pologne, terre)ERC Junior

12-14 octobre: Rally Liepāja (Lettonie, terre)ERC Junior

*En attente de la signature du promoteur