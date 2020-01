ERC 2019 : L’année des premières

2019 a été l'année des premières en FIA European Rally Championship ; en voici un bref rappel.

Chris Ingramest devenu lepremierBritannique depuis Vic Elford en 1967 et lepremierancien pilote ERC Junior à remporter le FIA European Rally Championship au général, s'étant octroyé le titre au Rally Hungary avec son copiloteRoss Whittock. C'était également unpremiertitre ERC pour Toksport WRT.



Alexey Lukyanuka défendu son titre ERC pour lapremièrefois au volant de sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team. La fusée russe a remporté sapremièrevictoire de la saison au76e Rally Polanden juin, tandis que Saintéloc s'est placépremierau FIA European Rally Championship des Équipes.



Łukasz Habaja remporté sapremièrevictoire en ERC à l'Azores Rallye, en mars.



En prenant lapremièreplace de l'ERC1 Junior au Barum Czech Rally Zlín grâce à une maigre avance de trois dixièmes de seconde sur Chris Ingram,Filip Mareša remporté cette catégorie réservée aux jeunes stars pilotant des voitures R5.Jan Kopeckýs'y est imposé pour la cinquième fois d'affilée avec lapremièreplace de ce célèbre rallye sur asphalte.



Lapremièreplace d'Oliver Solbergau Rally Liepāja a fait du pilote de 17 ans le plus jeune vainqueur d'épreuve en ERC. Après que Solberg a remporté lapremièrevictoire de la Volkswagen Polo R5 en ERC,Nasser Al-Attiyahen a obtenu une seconde au Cyprus Rally.



La longue attente deJuan Carlos Alonsopour unpremiertitre ERC2 s'est achevée au Cyprus Rally, où la quatrième place de l'Argentin lui a suffi pour être sacré champion.



Efrén Llarenaa finipremierdu classement général ERC3 et ERC3 Junior pour le Rallye Team Spain.



Ken Torna impressionné avec troispremièresplaces en ERC3 Junior soutenu par Pirelli, pour l'écurie estonienne Autosport Junior Team.Sindre Furusetha fini troisième en ERC3 Junior et quatrième en ERC3.



Unepremièrevictoire ERC pour l'ancien pilote de descente en motoErik Caisau Rally Hungary a souligné l'immense potentiel du pilote de l'ACCR Czech Rally Team.



L'ACCR Czech Rally Team s'est classépremierde l'ERC Nations’ Cup devant le Rallye Team Spain soutenu par la RFEDA et le FPAK Portugal Team ERC.



Grâce à quatre succès dans sa catégorie,Andrea Nucitaa remporté lapremièreédition de l'Abarth Rally Cup organisée au sein du FIA European Rally Championship.Dariusz Połonskia pris la deuxième place après la victoire d'Alberto Monarrilors de lapremièremanche au Rally Islas Canarias.



LeRally Hungarya rejoint l'ERC pour lapremièrefois avec la victoire de Frigyes Turán lors d'une épreuve passionnante début novembre.



Norbert Herczig(MOL Racing Team) a gagné une spéciale pour lapremièrefois de la saison lors de sa manche à domicile.



Ekaterina Stratievaa privéNabila Tejpard'unpremierERC Ladies’ Trophy grâce à ses performances en fin de saison.

The post ERC 2019 : L’année des premières appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.