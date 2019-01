ERC 2019 : quoi de neuf ?

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2019 se rapproche, et voici un rappel de ce qui change pour cette saison.

Nouveau nom pour les catégories ERC Junior

Les championnats FIA ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans) et Under 27 (moins de 27 ans) sont renommés pour 2019, afin d'être en phase avec d'autres championnats FIA. L'ERC Junior U28, réservé aux espoirs pilotant une R5, devient Championnat FIA ERC1 Junior, alors que l'ERC Junior U27 soutenu par Pirelli, pour les autos de type R2, est désormais le Championnat FIA ERC3 Junior.

L'ERC2 se renforce

Après une des saisons les plus prolifiques en termes de nombre d'engagés, l'ERC devrait connaître une autre bonne année en 2019, les voitures répondant aux règlements techniques R4-K et RGT étant autorisées à l'aligner aux côtés des traditionnelles N4, telles que la Mitsubishi Lancer Evolution X et la Subaru Impreza STI.

L'Abarth Rally Cup s'associe à l'ERC

Sous réserve de validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, l'Abarth Rally Cup se déroulera conjointement avec le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019. Disputée sur six rendez-vous ERC, l'Abarth Rally Cup est ouverte aux concurrents utilisant la légère voiture de sport italienne à roues arrière motrices, qui répond au règlement technique R-GT de la FIA. L'Abarth 124 rally est disponible pour 110.000 euros, frais d'inscription inclus.

Le Rallye de Hongrie s'ajoute au calendrier ERC

La Hongrie est au programme de l'ERC pour la première fois depuis 2003, avec un nouveau rallye asphalte à Nyíregyháza, au nord-est du pays, à environ deux heures trente de route en voiture de la capitale Budapest. Si ce rendez-vous était en effet tout nouveau en 2018 en tant que Rallye de Nyíregyháza et de dernière manche du championnat de Hongrie (photo), Nyíregyháza a accueilli régulièrement des rendez-vous nationaux dans les années 1980. Plusieurs pilotes hongrois participant à l'ERC chaque saison – dont le double champion ERC2 Tibor Érdi Jr –, le timing est parfait pour une manche hongroise du championnat. Le soutien du gouvernement et des autorités locales est un atout supplémentaire. Le Rallye de Hongrie est prévue du 8 au 10 novembre.

Photo : MNASZ/Szabó-Jilek Ádám

