ERC 2020 : l’année à venir

Le FIA European Rally Championship aura lieu sur huit manches en 2020 : quatre sur asphalte et quatre sur terre.

Composé des huit mêmes rallyes qu'en 2019, le calendrier 2020 est le suivant :



Manche 1 : Azores Rallye (terre), 26-28 marsJ

Manche 2 : Rally Islas Canarias (asphalte), 7-9 maiJ A

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie, terre), 29-31 maiJ A

Manche 4 : 77e Rally Poland (terre), 26-28 juinJ A

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juilletJ A

Manche 6 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 aoûtJ A

Manche 7 : Cyprus Rally (terre), 9-11 octobre

Manche 8 : Rally Hungary (asphalte), 6-8 novembreA



J = ERC1 Junior/ERC3 Junior ; A = Abarth Rally Cup (l'Abarth Rally Cup est sujette à l'approbation du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA)



Des aventures atlantiques tout d'abord pour les as de l'ERC

Deux rallyes courus sur des îles de l'océan Atlantique ouvriront la saison 2020 d'ERC : d'abord l'Azores Rallye sur terre, fin mars, puis le Rally Islas Canarias sur asphalte, en mai.



Sensations fortes sur terre dans les pays baltes

Les troisième et quatrième manches de la nouvelle saison seront courues sur terre avec des vitesses élevées. Après le Rally Liepāja dans l'ouest de la Lettonie, la région des lacs de Mazurie accueillera le 77e Rally Poland ; le premier aura lieu fin mai, le second fin juin.



Les pros de l'asphalte brilleront en Italie

La capitale italienne jouera un rôle clé en ERC pour la quatrième fois, avec le Rally di Roma Capitale sur asphalte à sa date désormais habituelle de juillet.



Le Barum Czech Rally Zlín fête ses 50 ans

Le Barum Czech Rally Zlín va retrouver sa date traditionnelle fin août pour la 50e édition de cette épreuve sur asphalte, qui sera l'un des nombreux temps forts de la saison 2020 d'ERC.



Dans le feu de l'action à Chypre

Les pilotes ERC seront confrontés à de difficiles spéciales sur terre et à la chaleur méditerranéenne pour l'avant-dernière manche de la saison, le Cyprus Rally.



La Hongrie sur asphalte

Le Rally Hungary, qui va être disputé en ERC pour la première fois le mois prochain (8-10 novembre), restera la dernière manche de la saison en 2020 avec des spéciales sur asphalte dans la ville de Nyíregyháza, dans le nord-est du pays.

