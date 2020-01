ERC 2020 : présentation de l’Azores Rallye

Les spectaculaires spéciales sur terre de l'Azores Rallye seront le premier challenge à relever pour les équipages qui participeront au FIA European Rally Championship 2020. Voici un rappel de ce qui nous attend.

Quand :26-28 mars 2020

Où :Ponta Delgada, São Miguel

Surface :Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :7 (2013-2019)



Le rallye en 100 mots :Basé sur l'île de São Miguel, la plus grande de cet archipel situé dans l'Atlantique, le rallye a célébré ses 50 ans en 2015 et demeure l'un des plus spectaculaires du calendrier international. Les spéciales associent des paysages à couper le souffle à une nature luxuriante et sont caractérisées par leur surface sablonneuse ainsi que par leur nature étroite et sinueuse. Et parce que la route n'est souvent pas plus large que la voiture, il n'y a simplement aucune marge d'erreur, surtout sur celle de Sete Cidades, le long d'un cratère. La météo changeante est également un facteur, les conditions allant du soleil à la pluie en passant par le brouillard.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 1 sur 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, manche 1 sur 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, manche 1 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Łukasz Habaj/Daniel Dymurski (ŠKODA Fabia R5)

2018 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 :Bruno Magalhães/Hugo Magalhães (ŠKODA Fabia R5)

2016 :Ricardo Moura/António Costa (Ford Fiesta R5)

2015 :Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)



Cinq faits :

1 :Fernando Peres est le pilote le plus victorieux de l'Azores Rallye, s'y étant imposé sept fois.

2 :Si Ricardo Moura a plusieurs titres des Açores à son nom, son triomphe à l'Azores Rallye 2016 était son premier pour sa manche à domicile de l'ERC.

3 :Parmi les autres vainqueurs, on retrouve des stars du WRC telles que Craig Breen, Kris Meeke, Andreas Mikkelsen, Juha Kankkunen, Markko Märtin et Bruno Thiry.

4 :L'archipel des Açores est à distance presque égale de Lisbonne et de New York et se compose de neuf îles. Ses terres fertiles sont parfaites pour diverses cultures et pour nourrir le bétail.

5 :Le plat traditionnel des Açores se nomme cozido das furnas ; c'est un ragoût cuit dans le sol en n'utilisant qu'un seul récipient.

