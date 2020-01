ERC 2020 : présentation du 77e Rally Poland

Voici un rappel de ce qui nous attend pour la quatrième manche du FIA European Rally Championship 2020.

Quand :26-28 juin

Où :Mikołajki, Pologne

Surface :Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :11 (2004-2008, 2010-2013, 2018-2019)



Le rallye en 100 mots :L'un des plus anciens rallyes au monde a fait son retour au programme de l'ERC en 2018 après cinq ans d'absence, le Rally Poland ayant remplacé le Rally Rzeszow comme manche polonaise du championnat d'Europe pour sa 75e édition. La première a eu lieu en 1921, et depuis 2005, le Rally Poland est basé à Mikołajki dans la superbe région des lacs de Mazurie, trois heures au nord de la capitale Varsovie, où les spéciales rapides sur terre sont nombreuses. Et c'est à Mikołajki que Kajetan Kajetanowicz a prouvé être un grand pilote d'ERC, remportant le rallye en 2013 avant de s'octroyer le premier de trois titres consécutifs en 2015.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 4 sur 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, manche 4 sur 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, manche 4 sur 6

Abarth Rally Cup 2020, manche 3 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Citroën C3 R5)

2018 :Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (ŠKODA Fabia R5)

2017 :Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC)*

2016 :Andreas Mikkelsen/Anders Jæger (Volkswagen Polo R WRC)*

2015 :Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC)*

*Rallye WRC



Cinq faits

1 :Tenu pour la première fois en 1921 depuis la capitale Varsovie, le Rally Poland a fêté ses 75 ans en 2018, devenant le deuxième plus ancien rallye au monde derrière le Rallye Monte-Carlo.

2 :Manche fondatrice du championnat du monde en 1973 lorsque Jean Todt, actuel président de la FIA, a remporté la victoire en tant que copilote d'Achim Warmbold dans ce qui était alors un rallye sur asphalte, le Rally Poland est lié à l'ERC depuis 1960. C'est alors que les Allemands Walter Schock-Moll et Rolf Moll ont triomphé au volant d'une Mercedes-Benz 220 SE.

3:Situé dans la superbe région des lacs de Mazurie, Mikołajki est la base du Rally Poland depuis 2005, année qui a marqué le passage de l'asphalte à la terre.

4 :Trois heures au nord de Varsovie, l'on retrouve Mikołajki et le gigantesque Hotel Gołębiewski, qui est non seulement le siège du rallye mais aussi suffisamment grand pour accueillir le parc d'assistance et la superspéciale dans la Mikołajki Arena.

5 :Le pilote polonais Sobiesław Zasada, qui est devenu champion ERC en 1971 après avoir remporté deux titres dans sa catégorie dans les années 1960, est le plus victorieux au Rally Poland avec quatre succès.

