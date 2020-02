ERC 2020 : présentation du Cyprus Rally

Après deux rallyes sur asphalte, retour sur terre avec le Cyprus Rally en octobre prochain. Voici des informations clés sur l'avant-dernière manche du FIA European Rally Championship 2020.

Quand :9-11 octobre

Où :Chypre

Surface :Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :6 (2014-2019)



Le rallye en 100 mots :Le Cyprus Rally met les voitures et les équipages à l'épreuve depuis 1970. Bien que le format actuel soit un peu moins exigeant qu'auparavant, il ne faut surtout pas sous-estimer le challenge que représente cette épreuve. S'il s'agit globalement d'un rallye sur terre, il y a des sections sur asphalte, tandis que les températures ambiante et au sol, particulièrement élevées, jouent un rôle crucial. Avec le retour à Nicosie pour 2019, les spéciales montagneuses autour de la capitale ont été empruntées de nouveau. La spéciale urbaine dans la zone tampon entre les quartiers grecs et turcs, contrôlée par les Nations Unies, reste au programme de ce rallye, qui compte pour les championnats d'Europe et du Moyen-Orient.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 7 sur 8



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Volkswagen Polo GTI R5)

2018 :Simos Galatariotis/Antonios Ioannou (ŠKODA Fabia R5)

2017 :Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2016 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015 :Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Ford Fiesta R5)

2014 :Yazeed Al-Rajhi/Michael Orr (Ford Fiesta RRC)



Cinq faits :

1 :Le Cyprus Rally trouve ses origines en 1970 lorsque Victor Zachariades s'est imposé avec une Fiat 125. Bien qu'il n'y ait pas participé, Vic Elford, champion ERC 1967, fait partie de l'équipe qui a conçu l'itinéraire.

2 :Nasser Al-Attiyah est le pilote le plus victorieux de ce rallye avec six succès. Parmi les autres concurrents ayant triomphé, l'on retrouve Stig Blomqvist, Marcus Grönholm, Sébastien Loeb, Colin McRae, Carlos Sainz, Petter Solberg, Ari Vatanen, Björn Waldegård et Alexey Lukyanuk.

3 :Dix Chypriotes ont remporté le Cyprus Rally depuis la première édition en 1970. Avant la victoire à suspense de Simos Galatariotis et Antonios Ioannou pour 0,6 seconde en 2018, Nicos Thomas et Spiros Georgiou étaient le dernier duo chypriote à avoir triomphé, en 2008.

4 :Le Cyprus Rally est au calendrier de l'ERC dans ses divers formats depuis 1978. Depuis 2014, il est toujours présent en championnat d'Europe et est basé à Nicosie après une période à Pafos.

5 :Chypre est la troisième plus grande île de la Méditerranée après la Sicile et la Sardaigne. On y trouve 380 villages, tandis que son point culminant est le mont Olympe dans le massif du Trodoos, avec 1951 mètres de haut.

The post ERC 2020 : présentation du Cyprus Rally appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.