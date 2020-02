ERC 2020 : présentation du Rally di Roma Capitale

Après deux manches sur terre en Lettonie et en Pologne, le FIA European Rally Championship revient à l'asphalte pour le Rally di Roma Capitale, en juillet. En voici les informations clés.

Quand :24-26 juillet

Où :Rome, Italie

Surface :Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :3 (2017-2019)



Le rallye en 100 mots :Cet enthousiasmant rallye sur asphalte, organisé et promu par Max Rendina, fait preuve d'une progression remarquable. Tenu pour la première fois en 2013, le Rally di Roma Capitale a rejoint le calendrier ERC en 2017, l'Italie ayant alors fait son retour en championnat d'Europe pour la première fois depuis 2013, lorsque le Rallye Sanremo était au programme. La nouvelle manche s'est avérée très populaire avec une parade des pilotes dans le centre de Rome, une tribune spectaculaire pour les spectateurs autour du Palais de la civilisation du travail dans le quartier de l'EUR, puis deux journées de spéciales pleines d'action à l'est et au sud-est de la capitale.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 5 sur 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, manche 5 sur 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, manche 5 sur 6

Abarth Rally Cup 2020, manche 4 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Giandomenico Basso/Lorenzo Granai (ŠKODA Fabia R5)

2018 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 :Bryan Bouffier/Xavier Panseri (Ford Fiesta R5)

2016 :Umberto Scandola/Guide D’Amore (ŠKODA Fabia R5)*

2015 :Umberto Scandola/Guide D’Amore (ŠKODA Fabia R5)*

*Rallye non-ERC



Cinq faits :

1 :Le célèbre Colisée de Rome, qui se trouve sur l'itinéraire de la parade, est le plus grand amphithéâtre jamais bâti. Sa construction a commencé en l'an 72 et s'est achevée en l'an 80.

2 :Bien plus récemment, le Rally di Roma Capitale a eu lieu pour la première fois en 2013 et a rejoint l'ERC en 2017.

3 :La commune de Fiuggi, qui se trouve au sud-est de Rome et où est basé le rallye, est célèbre pour son eau de source naturelle et ses facultés curatives.

4 :Rome est l'une des deux capitales européennes à avoir accueilli l'ERC en 2019, avec Nicosie (Chypre) pour le Cyprus Rally.

5 :L'Italie a remporté 23 titres en championnat d'Europe au fil des années. Giandomenico Basso et Luca Rossetti se sont tous deux imposés à plusieurs reprises.

