ERC 2020 : présentation du Rally Hungary

Le FIA European Rally Championship 2020 se jouera lors de la dernière manche de la saison, le Rally Hungary, en novembre. En voici les principales informations.

Quand :6-8 novembre

Où :Nyíregyháza, Hongrie

Surface :Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :1 (2019)



Le rallye en 100 mots :La Hongrie a fait son retour en ERC pour la première fois depuis 2003 avec un nouveau rallye sur asphalte à Nyíregyháza, qui a été une manche décisive passionnante pour le championnat d'Europe 2019, remporté dans la toute dernière spéciale par Chris Ingram. Si ce rallye dans le nord-est du pays était nouveau en 2018, organisé sous le nom de Nyíregyháza Rally en tant qu'événement pilote pour une inclusion au calendrier de l'ERC à l'avenir, cette ville et ses environs ont été régulièrement aperçus sur la scène nationale des rallyes lors des années précédentes. Les spéciales comprennent des sections rapides et étroites, mais la pluie et la boue ont représenté un challenge supplémentaire peu apprécié par les concurrents en 2019.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 8 sur 8

Abarth Rally Cup 2020, manche 6 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Frigyes Turán/László Bagaméri (ŠKODA Fabia R5)

2018 :András Hadik/Attila Deák (Ford Fiesta R5)*

*Sous le nom de Nyíregyháza Rally



Cinq faits :

1 :En plus d'accueillir une manche du FIA European Rally Championship, Nyíregyháza est célèbre pour son zoo, qui accueille 500 espèces différentes et 5000 animaux au total sur un site de 30 hectares.

2 :Plusieurs pilotes hongrois participent à l'European Rally Championship chaque saison ; Tibor Érdi Jr a remporté le titre ERC2 pour une deuxième année consécutive en 2018, tandis que Dávid Botka a gagné une spéciale, Kristóf Klausz a marqué des points en ERC3 Junior et Norbert Herczig est monté sur le podium deux fois en 2018.

3 :Herczig, qui a rejoint l'ERC en 2018 avec le MOL Racing Team, est l'un des pilotes de rallye hongrois les plus victorieux, ayant remporté son titre national à quatre reprises, dont trois fois d'affilée de 2015 à 2017.

4 :Promoteur de l'ERC, Eurosport Events est associé à la Hongrie depuis longtemps via le FIA World Touring Car Championship et désormais le WTCR – FIA World Touring Car Cup.

5 :En 2019, le Rally Hungary est devenu le premier rallye sur asphalte à accueillir la finale de l'ERC depuis le Rallye International du Valais en 2015.

