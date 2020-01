ERC 2020 : présentation du Rally Islas Canarias

La deuxième manche du FIA European Rally Championship 2020 aura lieu sur les spéciales asphaltées du Rally Islas Canarias. Voici un rappel de ce qui nous attend.

Quand :7-9 mai 2020

Où :Las Palmas de Gran Canaria

Surface :Asphalte

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :5 (2013, 2016-2019)



Le rallye en 100 mots :Avec des spéciales qui montent et descendent à un rythme effréné, les pilotes prêtent une attention particulière à leur vitesse en virage et à leurs trajectoires afin d'être aussi rapides que possible, tandis que des notes et réglages précis sont cruciaux. L'une des caractéristiques notables de ces spéciales est leur surface abrasive, en partie constituée de lave volcanique. Le niveau d'adhérence est donc élevé et demeure constant s'il pleut, bien que l'usure des pneus puisse s'accroître. Cependant, la possibilité de ‘couper’ les virages étant limitée, il y a peu de débris sur la route. De retour au calendrier de l'ERC depuis 2016, ce rallye représente un grand défi et attire beaucoup de spectateurs.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 2 sur 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, manche 2 sur 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, manche 2 sur 6

Abarth Rally Cup 2020, manche 1 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Quoi de neuf pour 2020 ?

L'on sait déjà que les Essais Libres et la Spéciale Qualificative auront désormais lieu à Guía, avec un nouveau parcours de 3,45 kilomètres. La spéciale Las Palmas de Gran Canaria-DISA est raccourcie à 1,53 kilomètre mais n'en est pas moins difficile.



Vainqueurs récents :

2019 :Pepe López/Borja Rozada (Citroën C3 R5)

2018 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2017 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2016 :Alexey Lukyanuk/Alexey Arnautov (Ford Fiesta R5)

2015 :Miguel Fuster/Ignacio Aviñó (Porsche 997 GT3 RS)*

*Rallye non-ERC



Cinq faits :

1 :Le Rally Islas Canarias a été remporté par de grands pilotes tels que Didier Auriol, Piero Liatti et Carlos Sainz, qui a signé cinq victoires consécutives dans les années 1980

2 :Les îles Canaries sont connues pour leur météo clémente avec une température ambiante allant de 17°C à 24°C

3 :Le Rally Islas Canarias a rejoint le calendrier de l'ERC pour la première fois en 1982, avec un total de 24 apparitions dans la catégorie reine du rallye européen

4 :Le nom des îles Canaries vient du latinInsula Canaria, soit Île aux Chiens, pour ce que l'on croyait être une espèce de phoque moine

5 :Une spécialité culinaire des îles Canaries estropa vieja, avec du poulet, du bœuf, des pommes de terre et des haricots

