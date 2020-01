ERC 2020 : présentation du Rally Liepāja

Le Rally Liepāja sera la deuxième manche sur terre du FIA European Rally Championship 2020, fin mai. Voici un rappel de ce qui nous attend.

Quand :29-31 mai

Où :Liepāja (Lettonie)

Surface :Terre

Apparitions en ERC (depuis la restructuration de 2004) :7 (2013-2019)



Le rallye en 100 mots :Idée originale de l'ancien pilote Raimonds Strokšs, devenu promoteur, le Rally Liepāja a vu ses premières éditions organisées en hiver à partir de 2013, mais est passé à l'automne en 2016 pour une météo plus favorable. Cette nouvelle date en a fait un nouveau rallye : il a fallu s'adapter à des routes sur terre dépourvues de neige et de glace. Les spéciales rapides de l'Ouest de la Lettonie ont en tout cas continué de ravir les pilotes et les spectateurs. Les organisateurs de ce rallye novateur ont fait de nouvelles modifications pour 2019 avec une date fin mai et un itinéraire plus long abordant des spéciales populaires dans la région de Talsi.



Rallye éligible au :

FIA European Rally Championship 2020, manche 3 sur 8

FIA ERC1 Junior Championship 2020, manche 3 sur 6

FIA ERC3 Junior Championship 2020, manche 3 sur 6

Abarth Rally Cup 2020, manche 2 sur 6



Compte également pour le…

​FIA ERC2, FIA ERC3, FIA European Rally Championship des Équipes



Vainqueurs récents :

2019 :Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen Polo GTI R5)

2018 :Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (ŠKODA Fabia R5)

2017 :Nikolay Gryazin/Yaroslav Fedorov (ŠKODA Fabia R5)

2016 :Ralfs Sirmacis/Arturs Šimins (ŠKODA Fabia R5)

2015 :Craig Breen/Scott Martin (Peugeot 208 T16)



Cinq faits :

1 :Le Rally Liepāja a été organisé pour la première fois en 2013, avec la victoire du duo Jari Ketomaa/Kaj Lindström au volant d'une Ford Fiesta RRC. C'est la seule fois que le rallye s'est achevé à Ventspils, sur la côte baltique.

2 :Ces dernières années, le Rally Liepāja faisait partie du Festival of Speed Kurzeme, avec des courses de bateau dans le canal de la ville de Tirdzniecības, ainsi que d'autres attractions motorisées.

3 :Deux vainqueurs du Rally Liepāja, Craig Breen et Esapekka Lappi, ont ensuite obtenu des volants d'usine en World Rally Championship.

4 :Oliver Solberg est le plus jeune vainqueur du rallye, s'imposant à 17 ans, huit mois et trois jours en 2019.

5 :Liepāja est la seule ville lettone (hormis la capitale, Riga) desservie par avion, ainsi que par des transports terrestres et maritimes, tandis que le président du conseil municipal, Uldis Sesks, est un ancien pilote de rallye et le père de Mārtiņš Sesks, champion FIA ERC3 et ERC3 Junior 2018.

The post ERC 2020 : présentation du Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.