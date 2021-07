Andrea Crugnola est en train de gagner un combat de gladiateurs pour la victoire au Rally di Roma Capitale face à Giandomenico Basso, devançant le double champion d’Europe de 5,4s après une journée pleine d’action sous le soleil brûlant de l’Italie.

Crugnola a détrôné Basso pour remporter son premier titre de champion d’Italie la saison dernière, et le « diplômé » de l’ERC Junior a l’avantage sur le vainqueur du Rally di Roma Capitale 2019 après sept spéciales.



Mais le pilote du Hyundai Rally Team Italia a reconnu qu’il aurait pu devancer son compatriote et rival s’il n’avait pas commis une « erreur stupide » lors du dernier secteur chronométré de ce samedi.



Plus d’informations à suivre...

