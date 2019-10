ERC All Access en immersion avec le copilote Magalhães

Ce soir, ERC All Access vous fait plonger en immersion avec le copilote Hugo Magalhães, multiple vainqueur dans la discipline.

Vainqueur de trois manches du FIA European Rally Championship, Magalhães était le copilote du Saoudien Rakan Al-Rashed le week-end dernier au Cyprus Rally, ayant également travaillé avec son homonyme et compatriote Bruno Magalhães ainsi que la Britannique Nabila Tejpar en ERC cette saison.



Ce programme faisant suite à sa participation au Cyprus Rally permettra par ailleurs aux téléspectateurs de découvrir le travail du copilote et les raisons pour lesquelles il ne s'agit pas seulement de lire des notes.



Avant le rallye, Magalhães évoque les difficultés qu'il a rencontrées en travaillant avec différents pilotes dans différentes voitures avec des notes lues dans différentes langues.



“Ce n'est pas si facile, mais j'y ai consacré beaucoup d'efforts, c'est ma véritable passion et j'organise mon programme pour travailler avec ce nombre de pilotes,” déclare Magalhães. “Bien sûr, je dois changer d'état d'esprit d'un pilote à l'autre car chacun d'entre eux a un système de notes différent. Parfois, ça a l'air facile, mais les préparatifs requièrent beaucoup de travail.”



Al-Rashed ne parlant pas portugais et Magalhães ne connaissant pas la langue arabe, c'est l'anglais qui est utilisé dans la ŠKODA Fabia R5 qu'ils partagent en ERC.



“Nous utilisons des notes en anglais, et jusqu'à présent, ça se passe relativement bien,” commente Magalhães. “Parfois, dans les spéciales où il faut réagir super vite, ça m'arrive de lâcher un mot en portugais, c'est rigolo, mais au final, ça fonctionne.”



En plus de travailler avec différents pilotes, Magalhães doit passer de la R2 à la R5, selon le pilote auquel il est associé.



“Il faut être particulièrement conscient de la [différence de] vitesse afin d'être parfois prudent,” analyse-t-il. “Avec les R5, on se dit que le virage était plus rapide que ce à quoi l'on s'attendait car le rallye précédent était en R2, et il faut très bien gérer la situation. Mais je prends beaucoup de plaisir. Je pense être l'homme le plus heureux du monde.”



ERC All Access est diffusé ce soir sur Eurosport avec des rediffusions au fil de la semaine. Consultez votre programme TV pour plus d'informations.

