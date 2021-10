Alors que les meilleurs pilotes et équipes du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA s’apprêtent à disputer le Rallye de Hongrie cette semaine, voici un rappel du défi qui les attend.

Le Rallye de Hongrie ne laisse pas le loisir de se reposer. La super spéciale d’ouverture, sur le circuit de rallycross de Rabócsiring à Máriapócs, se déroulera à la fin d’une journée bien remplie, qui commencera par une matinée de reconnaissance suivie des Essais Libres, de la Spéciale de Qualification et du shakedown, réservé aux pilotes non prioritaires. Les équipes se rassembleront devant l’hôtel de ville de Nyíregyháza pour la cérémonie de départ à partir de 18h00, heure locale, avant le départ de la super spéciale à 19h03.La journée commencera par le premier de deux passages dans la spéciale d’Újhuta à 9h05. Ce sera ensuite au tour de Füzér-Abaújvár, la plus au nord de l’épreuve et la plus longue avec ses 23,50 kilomètres, suivie de la célèbre Mád-Disznókő à travers les vignobles. Après l’assistance à Nyíregyháza, les spéciales du matin seront donc répétées dans l’après-midi, la première voiture étant attendue à l’assistance de fin de journée à 17h18. L’ES4 (Mád-Disznókő 1) et l’ES6 (Füzér-Abaújvár) seront diffusées en direct sur Facebook et YouTube.Le premier des trois passages dans Erdőbénye, longue de 13,50 kilomètres, ouvrira l’étape décisive. Située au nord-ouest de Nyíregyháza, elle précédera les 10,85 kilomètres de Fóny, également empruntée trois fois dans la journée. Un seul passage dans Nyíregyháza-Városi, une spéciale en ville de 5,78 kilomètres, suivra, avant des doubles visites dans Erdőbénye et Fóny constituant le défi de l’après-midi après l’assistance à Nyíregyháza. L’arrivée est prévue à 19h04 devant l’hôtel de ville de Nyíregyháza. L’ES11 (Erdőbénye 2), l’ES13 (Erdőbénye 3) et l’arrivée de l’ES14 (Fóny 3) seront diffusées en direct sur Facebook et YouTube Cliquez ICI pour voir l’itinéraire du rallye.