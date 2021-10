Le Rallye de Hongrie accueille cette semaine l’avant-dernière manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA. Voici les principales forces en présence.

*Le leader du championnat d’EuropeAndreas Mikkelsen, qui a remporté le titre WRC2 en Espagne le week-end dernier, est en mesure de remporter une deuxième victoire consécutive au Rallye de Hongrie et un premier titre ERC pour le Toksport WRT, au volant d’une Škoda, grâce à son avance de 71 points.



*Miko Marczyk(ORLEN Team), récipiendaire de l’allocation de pneus pour les deux prochaines manches de l’ERC via ERC-MICHELIN Talent Factory, prend le départ du Rallye de Hongrie pour la deuxième fois après avoir remporté le championnat de Pologne le week-end dernier au Rallye Košice en Slovaquie.



*Efrén Llarena(Rallye Team Spain), quant à lui, est monté sur son premier podium ERC en Hongrie en 2020 et il est troisième au classement du championnat. Il est également déterminé à faire oublier sa sortie de route du Rallye Serras de Fafe e Felgueiras au début de ce mois.



*Norbert Herczig(Škoda Rally Team Hungaria) est monté sur son troisième podium en ERC au Rally di Roma Capitale et va tout faire pour en ajouter un quatrième à domicile.



*Le jeune TchèqueErik Caisest engagé pour la troisième fois au Rallye de Hongrie après avoir une fois de plus souligné ses qualités en se classant troisième du WRC2 lors de ses débuts en championnat du monde, en Espagne, le week-end dernier.Nikolay Gryazin, qui reprend du service en ERC en Hongrie, a également impressionné en Espagne en terminant 10e du classement général.



*Le NorvégienMads Østberga combiné son programme en WRC2 avec une participation au championnat de Hongrie en 2021, tandis que le FinlandaisJari Huttunenfait son retour au sein du Team MRF Tyres aux côtés de l’ItalienSimone Campedellidont lecompatriote Umberto Scandola sera également en action pour le Hyundai Rally Team Italia.



*Le triple champion de FranceYoann Bonato(CHL Sport Auto) a déjà pris part au Rallye de Hongrie sur sa Citroën C3 Rally2 et connaît bien l’asphalte. Le sextuple champion de RoumanieSimone Tempestinifigure sur la liste des engagés mais sa participation est incertaine.



*Le jeune ItalienAlberto Battistollia gagné en rythme et en confiance lors des dernières épreuves, tandis que le TchèquePetr Semerádest une autre jeune étoile montante, diplômée de l’ERC3 Junior.



*Un quatuor de pilotes hongrois complète le plateau Rally2, emmené par le champion national en titreAndrás Hadik.Frigyes Turán, qui a remporté le premier Rallye de Hongrie en 2019, sera également présent ainsi queMiklós Csomós, qui a triomphé deux fois dans son championnat national cette saison, etÁdám Velenczei.



*Ken Torndevrait poursuivre sa domination en ERC Junior avec sa Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland.Zoltán Lászloest également engagé sur une Fiesta Rally3.



*Le jeune EspagnolJavier Pardoa la possibilité de signer une cinquième victoire consécutive en ERC2, mais il devra faire face à une opposition relevée du héros localTibor Érdi Jr. L’AndorranJoan Vinyessera le partenaire de Pardo chez Suzuki Motor Ibérica, tandis queDmitry Feofanovsera également au volant d’une Suzuki en Hongrie.



*Le PolonaisDariusz Polońskiest le pilote à battre en Abarth Rally Cup mais comptera également un rival de classe, le TchèqueMartin Radaf. Le localCsaba Juhaszcomplète l’effectif en ERC2.



*Jean-Baptiste FranceschietPep Bassassont engagés dans une lutte serrée pour le titre ERC3, le Français se battant également pour la couronne ERC3 Junior avecSami Pajari, le nouveau champion du monde Junior.



*Le PolonaisŁukasz Lewandowskipilote la seule Opel Corsa Rally4 alignée en ERC et inscrit régulièrement des points.



*Norbert Maiora excellé lors de ses débuts en ERC3 Junior justement en Hongrie, la saison dernière, et le Roumain a réitéré cette vitesse cette saison.



*Le HongroisMartin Lászlósera dans la course pour un podium en ERC3 Junior, tout commeAlejandro Cachóndu Rallye Team Spain et le BelgeAmaury Molle.Ola Jr Norea terminé troisième de sa catégorie lors de ses débuts au Rallye de Hongrie en 2020.



*Adrienn Vogela remporté une victoire de classe au Rallye de Kazincbarcika, le week-end dernier, et sa Ford Fiesta Rally2 arbore une nouvelle livrée.



*Jon Armstrong, expert des cométitions esports, est inscrit en ERC3 Junior après avoir manqué de peu le titre mondial Junior le week-end dernier. Le FrançaisAnthony Fotiaest un nouveau venu en ERC sur une Renault Clio Rally4.



*Bendegúz Hangodi,Gábor NémetetGábór Szauersont les leaders de la formule Peugeot monotype hongroise et courront tous en ERC3 pour la première fois sur leur manche locale du championnat d’Europe.



*Patrik Herczig, le tout jeune fils de Norbert Herczig, va faire sa deuxième apparition au Rallye de Hongrie, mais sa première au volant d’une Renault Clio Rally4 du Toksport WRT.



*Bastien Bergounhe,Andrea Mabellini,Paulo SoriaetGhjuvanni Rossisont tous en lice pour le Clio Trophy by Toksport WRT.Yigit Timurse joindra à eux pour tenter de remporter la victoire de classe en Hongrie.

