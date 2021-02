Le format a été remodelé pour 2021, mais les opportunités pour les jeunes pilotes de montrer leur talent dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA restent aussi étendues qu’auparavant.

Comme cela était déjà le cas depuis 2017, un format ERC Junior à deux catégories, basées sur l’expérience des pilotes et le niveau de performance des voitures, sera en vigueur sur la saison à venir composée de six rendez-vous.

ERC Cais emmène ses talents de l’ERC sur la neige HIER À 05:00

L’ERC Junior, adopté en remplacement de la catégorie ERC1 Junior basée sur des autos de type Rally2 comme première marche plus abordable sur l’échelle internationale des quatre roues motrices, est réservé aux pilotes âges de moins de 28 ans début 2021 et courant sur des Rally3 nouvelle génération équipées de pneus Pirelli.

L’ERC3 Junior s’adressant aux pilotes âgés de moins de 27 ans au 1er janvier 2021, qui avait été lancé pour la saison 2014 à l’initiative conjointe du promoteur Eurosport Events et de l’instance dirigeante qu’est la FIA, se poursuit en tant que catégorie multimarque pour les voitures de types Rally4 et Rally5, Pirelli en étant le fournisseur de pneumatiques exclusif.

Les catégories de l’ERC Junior sont complétées par le tout nouveau Clio Trophy by Toksport WRT dont la création vient d’être annoncée et qui fournit un niveau d’entrée accessible à la compétition internationale avec des Renault Clio Rally5 prêtes à courir et équipées de pneus Michelin.

Pour les pilotes âgés de moins de 28 ans au 1er janvier 2021 et courant sur des Rally2, un package d’incitations destiné à abaisser leur propre mise de fonds et à augmenter l’exposition a été finalisé, tous les détails devant être communiqués en temps utile.

De belles récompenses pour les champions ERC Junior

Dans le cadre d’une alliance entre la FIA, M-Sport – entreprise qui a conçu et fabrique la Ford Fiesta Rally3 –, le manufacturier de pneus Pirelli et le promoteur Eurosport Events, le vainqueur du Championnat ERC Junior de la FIA 2021 sera promu sur cinq manches de Championnat du monde Junior WRC de la FIA avec une Ford Fiesta de M-Sport équipée de pneus Pirelli.

Pour le champion ERC3 Junior 2021, la récompense sera une participation à trois manches de l’ERC Junior 2022 sur une Ford Fiesta Rally3 chaussée de Pirelli. Cependant, si ledit champion utilise une Fiesta Rally4 pour sa saison en ERC3 Junior, M-Sport fera passer ce prix à six manches ERC Junior en 2022 sur une Ford Fiesta Rally3 équipée de Pirelli.

Six manches de prévues pour l’ERC Junior

Le championnat combiné ERC Junior et ERC3 Junior 2021 consiste en six manches sur terre et asphalte, les cinq meilleurs résultats de chaque pilote étant pris en compte.

De récents lauréats aux ambitions élevées

Depuis son lancement en 2014, une liste importante de pilotes venus du niveau national et visant le sommet de la discipline ont utilisé l’ERC Junior comme plateforme de progression. Voici une courte sélection de lauréats récents de l’ERC Junior.

Nikolay Gryazin (champion ERC1 Junior en 2018, vainqueur WRC2 en 2019)

Jari Huttunen (pilote ERC3 Junior en 2017, champion WRC3 en 2020)

Chris Ingram (champion ERC3 Junior en 2017, champion ERC en 2019

Tom Kristensson (pilote ERC3 Junior en 2018, champion JWRC en 2020)

Pierre-Louis Loubet (pilote ERC1 Junior en 2018 et 2019, champion WRC2 en 2019)

Filip Mareš (pilote ERC3 Junior en 2018, champion ERC1 Junior en 2019)

Catie Munnings (pilote ERC3 Junior en 2017 et 2018, pilote Extreme E en 2021)

Mārtiņš Sesks (champion ERC3 Junior en 2018, vice-champion JWRC en 2020)

Oliver Solberg (pilote ERC Junior en 2019 et 2020, pilote Hyundai WRC2 en 2021, photo)

Rhys Yates (pilote ERC1 Junior en 2018, pilote WRC2 en 2019 et 2020)

ERC Les voitures de l’ERC éligibles pour les FIA Motorsport Games de la FIA 30/01/2021 À 05:00