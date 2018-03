ERC Junior U27 : Diogo bat Goliath dans les spéciales du vendredi aux Açores

Diogo Gago a pris l'avantage sur le duo de pilotes d'usine de l'ADAC Opel Rallye Junior Team en FIA ERC Junior Under 27, vendredi sur le Rallye Azores Airlines, passant de la troisième à la première place avec sa PEUGEOT 208 R2 au fil de multiples rebondissements.

Tom Kristensson a réalisé son premier et dernier meilleur temps dans la spéciale d'ouverture de ce vendredi, devançant Gago de deux dixièmes de seconde. Cependant, il est sorti au large et parti en tonneau en franchissant la ligne d'arrivée, causant des dégâts significatifs sur son Opel ADAM R2 et devant abandonner immédiatement.



L'équipier de Kristensson et précédent leader de la catégorie, Mārtiņš Sesks, a subi une crevaison à l'avant droit ainsi qu'un dégât sur une portière dans l'avant-dernière spéciale du jour. Efrén Llarena a lui aussi concédé plus d'une minute en raison d'une crevaison le matin dans Sete Cidades.



“On a crevé dans l'ES8 avant [l'endroit où] la voiture de Kasperczyk [bloquait la spéciale]. C'était un virage à gauche avec une grosse ornière et le choc a été rude”, a déclaré Sesks.



La charge de Gago pour la première place n'a cependant pas été si simple, avec une alerte pour lui aussi lors du passage matinal dans la spéciale où Llarena a eu sa crevaison.



“Lors du premier passage dans Sete Cidades, il y avait un peu de brouillard en haut de la spéciale. Sur une bosse, j'ai glissé un peu et touché avec l'arrière gauche mais rien ne s'est passé, j'ai juste touché et continué”, a expliqué Gago.



Simon Wagner, du Saintéloc Junior Team, a exploité les malheurs des autres et pris la deuxième place en ERC Junior Under 27 comme en ERC3. Après son souci, Llarena a rétrogradé en quatrième position de l'ERC Junior U27, et de l'ERC3 devant Ruben Rodrigues et sa PEUGEOT 208 R2.



Dominik Brož et Catie Munnings complètent le classement de l'ERC Junior U27 en cinquième et sixième position, Brož ayant été l'un des nombreux concurrents à subir une crevaison et Munnings perdant son pare-choc avant lors du second passage dans Feteiras Meo.