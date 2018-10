ERC Junior U28 : Gryazin champion, Åhlin devance Kreim sur le fil

Nikolay Gryazin a empoché son premier titre en championnat FIA ERC Junior Under 28, au Rally Liepāja, alors qu'une lutte de titans a opposé Fredrik Åhlin et Fabian Kreim pour la troisième place.

Entamant la journée avec 19 secondes d'avance sur le plus proche de ses rivaux au championnat, Chris Ingram qui occupait le deuxième place, Gryazin a remporté les trois spéciales matinales de la seconde étape, creusant un écart impossible à rattraper car s'élevant à plus d'une demi-minute – mais qu'il n'allait pas chercher à maintenir l'après-midi.

“Ça fait du bien et je suis très satisfait”, a dit le pilote Sports Racing Technologies. “Notre objectif n'était pas d'attaquer mais de finir, donc maintenant, je peux dormir tranquille. Je n'ai pas montré trop de mes émotions mais je suis très content. On a beaucoup progressé cette année, on avait une bonne stratégie et une bonne préparation pour chaque manche. Maintenant, je me tourne vers l'année prochaine où j'aurai deux manches de l'ERC comme récompense de la part d'Eurosport.”

Si tant Gryazin qu'Ingram son passés en mode sécurité dimanche après-midi, pour s'assurer les première et deuxièmes places – ainsi que les mêmes positions au classement général –, une bataille extrêmement serrée pour la troisième place a apporté du suspense à la dernière spéciale de l'année.

En pleine bagarre depuis samedi matin, Fabian Kreim (ŠKODA AUTO Deutschland) et Fredrik Åhlin (CA1 Sport) ont entamé celle-ci – la plus longue du rallye avec 24,99 kilomètres – séparés par un dixième de seconde seulement. Chacun s'était montré le plus rapide de tous dans l'ES11 et l'ES10 respectivement.

L'intensité de leur lutte les avait rapprochés l'un et l'autre d'Ingram, Kreim se retrouvant à 13''7 seulement de ce qui était aussi la place de dauphin au championnat. Cependant, après avoir mis deux roues de sa ŠKODA Fabia R5 dans un fossé et être passé à seulement quelques centimètres de partir en tonneau, il a calmé le jeu alors qu'Åhlin restait à plein régime.

L'avance du Suédois dans cette dernière spéciale a été de 8''1 sur le nouveau champion ERC Junior U28*, Gryazin, et de 8''3 sur Kreim qui a donc rétrogradé à la quatrième place.

Le pilote soutenu par l'Autoklub de République tchèque, Filip Mareš, a complété le top 5 des jeunes de moins de 28 ans pilotant une R5, ayant prudemment haussé le rythme au fil du week-end et étant remonté de la septième à la cinquième place en fin de rallye. C'est la première arrivée du diplômé de l'ERC Junior U27 dans le top 5 de l'ERC Junior U28.

Pilotant pour le Kresta Racing, Rhys Yates a admis qu'il avait sous-estimé le défi représenté par les routes ultra-rapides de Lettonie, mais a glané une précieuse expérience en améliorant ses notes et le positionnement de sa voiture, avec la sixième place pour récompense d'avoir terminé un rallye qui en a surpris beaucoup d'autres.

Laurent Pellier était sixième à la fin de la première étape, mais des soucis techniques ont contraint la PEUGEOT Rally Academy de retirer sa voiture samedi soir, décision étant prise de ne pas repartir pour la deuxième étape de dimanche.

*En attente de confirmation des résultats par la FIA

