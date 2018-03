ERC Junior U28 : Ingram bat Koči dans un final palpitant aux Açores

Chris Ingram a célébré ses débuts sur une quatre roues motrices dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes avec une victoire dans la catégorie ERC Junior U28 (moins de 28 ans), reprenant la tête samedi dans l'avant-dernière spéciale à Martin Koči qui allait sortir de la route dans la suivante.

Ingram avait porté son avance à 15,8 secondes après la première spéciale du jour, mais une crevaison lors du premier passage dans Tronqueira l'avait remis directement dans les griffes de Koči. Le champion ERC Junior U27 en titre a alors choisi de préserver ses pneus dans l'ES13, cédant la première place à son rival. Mais il a répliqué aussitôt dans l'ES14, reprenant la tête à Koči qu'il devançait de 4,7 secondes avant un final à suspense. Les fantastiques efforts de ce dernier ont connu une fin frustrante quand il a arraché la roue avant gauche de sa Fabia R5 de ŠKODA Slovakia et a dû abandonner.



“C'est ma faute”,à déclaréKoči.“J'ai trop touché dans un virage et arraché la roue. Je suis désolé pour mon équipe, mes sponsors, les fans et ma famille, et je suis triste pour moi. Cela aurait pu être une bonne performance mais ça ne change plus grand-chose maintenant. Jusqu'à ce stade, c'était un très bon rallye pour nous, nous avions un bon rythme. Mais on ne marque de bons points qu'en étant à l'arrivée du rallye. Je devrai être plus malin la prochaine fois. Nous reviendront plus rapides et plus forts.”



Fredrik Åhlin a hérité de la deuxième place, une approche simple et conservatrice le dernier jour lui valant le podium en ERC Junior Under 28 pour ses débuts aux Açores. Idem pour son équipier chez CA1 Sport, Rhys Yates, avec la troisième place.



Adoptant une approche délibérément prudente pour assurer ses points au championnat des Açores, Luis Rego s'est classé quatrième, alors qu'un impressionnant Fabian Kreim s'est montré plus rapide que quiconque dans l'ES13, battant même la Fusée Russe Lukyanuk et le vainqueur de l'an dernier, Bruno Magalhães, sur la route vers la cinquième place. Tamara Molinaro a été extrêmement malchanceuse avec deux crevaisons lors des deux passages dans Tronqueira, mais sa persévérance a été récompensée par une sixième place.



Derrière elle ont terminé Tomasz Kasperczyk, Laurent Pellier et Pierre-Louis Loubet, septième, huitième et neuvième respectivement. Loubet, soutenu par OSCARO, et Pellier, qui représente cette année la Peugeot Rally Academy, ont laissé entrevoir de belles choses, le premier cité réalisant un chrono dans le top 5 lors des trois spéciales de samedi après-midi. Hubert Ptaszek a envoyé sa ŠKODA Fabia R5 dans un mur de ferme de la dernière spéciale, restant bloqué 20 minutes.