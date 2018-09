ERC Junior U28 : la victoire de Gryazin repousse le dénouement de la course au titre

La victoire de Nikolay Gryazin en FIA ERC Junior Under 28 au PZM Rallye de Pologne laisse augurer d'une passionnante dernière manche du championnat, ses rivaux pour le titre Chris Ingram et Fabian Kreim ayant complété le podium.

Bien qu'ayant résisté avec succès à Jari Huttunen pour la victoire au général, Gryazin a ouvertement porté plus d'attention à Ingram et Kreim en ERC Junior des moins de 28 ans, amenant sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing technologies à l'arrivée après avoir préservé des pneus très usés.

Kreim avait entamé ce week-end en qualité de leader du championnat des moins de 28 ans, mais le pilote ŠKODA AUTO Deutschland s'est lui-même retrouvé en position d'assurer, devancé qu'il était par son dauphin Ingram. Le jeune pilote du Toksport WRT s'est lentement mais sûrement échappé au fil des six spéciales de la deuxième étape, signant un podium au général en guise de bonus en plus de sa vitale deuxième place en ERC Junior U28.

Kreim s'est ainsi contenté de la troisième place, à 17''3 d'Ingram et 43''8 devant un Miko Marczyk auteur d'une fantastique performance pour ses débuts en ERC. Le pilote ŠKODA Polska Motorsport avait couvert moins de 200 kilomètres chronométrés sur terre avant ce rendez-vous, mais il a obtenu une quatrième place en ERC Junior U28 synonyme de top 5 au classement général.

Filip Mareš (ACCR Czech Team) a débuté lentement la deuxième étape, rétrogradant derrière Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team) dans l'ES10. Mais il a repris aussitôt sa cinquième place dans la spéciale suivante, puis s'est bâti une avance atteignant finalement 16''9 sur Kasperczyk.

Laurent Pellier était de retour en Rally2 ce dimanche après son abandon de la première étape, ayant endommagé le radiateur de sa 208 T16 dans un choc avec un ballot de paille. Le pilote de la PEUGEOT Rally Academy a rallié l'arrivée à la septième place de la catégorie.

La victoire de Gryazin rend la course au titre ERC Junior Under 28 encore plus ouverte avant la dernière manche de la saison. Désormais leader, il détient un mince avantage de sept points sur Ingram, avec 130 contre 123 au Britannique, alors que Kreim suit une unité derrière.

Les trois prétendants ayant maintenant tous terminé au moins quatre rallyes, l'effacement de leur moins bon score entrera en ligne de compte pour les rivaux de Kreim au Rally Liepāja, s'ils améliorent un de leurs autres classements de l'année. Le podium de l'Allemand en Pologne signifie que les points de sa cinquième place aux Açores passeront à la trappe.

