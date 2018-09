ERC Junior U28 : les candidats au titre se bagarrent en Pologne

Nikolay Gryazin s'est installé en tête de la catégorie FIA ERC Junior Under 28 au PZM Rallye de Pologne mais tous les regards sont tournés vers une énorme lutte entre les autres candidats au titre, Chris Ingram et Fabian Kreim.

Alors que le pilote Sports Racing Technologies a montré à ses aînés la façon de mener au général, le faisant du même coup en ERC Junior des moins de 28 ans, ses rivaux du Toksport WRT et de ŠKODA AUTO Deutschland ont passé la journée à se battre à coups de secondes spéciale après spéciale.

Ingram s'est défendu face à Kreim la majeure partie de la matinée, et, malgré une résurgence en milieu d'après-midi de la part du leader au championnat ERC Junior U28, le bref retour de l'Allemand à la deuxième place n'a pas duré. Ingram a récupéré son bien dans l'avant-dernière spéciale de ce samedi et terminé la première étape avec 1''7 d'avance.

Comme Ingram, Łukasz Pieniążek est passé de l'ERC Junior Under 27 au volant d'une R5, et cela n'a pas été surprenant de le voir se mêler à la lutte entre le Britannique et Kreim. Mais son rallye s'est achevé avant même d'avoir vraiment commencé, le Polonais plantant sa Fabia dans un arbre 400 mètres après le départ de Świętajno.

Non seulement le pilote Printsport a été contraint à l'abandon, mais les dégâts occasionnés sur sa voiture étaient suffisamment importants pour empêcher un retour dimanche en Rally2 et ont mis un terme prématuré à son rallye national.

Le rôle de meilleur pilote local est donc revenu à Miko Marczyk, de ŠKODA Polska Motorsport, dont l'expérience sur la terre se limitait avant ce rallye à moins de kilomètres en essais que la distance totale de ce même PZM Rallye de Pologne.

En dépit de cette inexpérience, celui qui a débuté en rallye il y a un peu plus de deux ans garde le podium à sa portée, en quatrième position à 24''5 de Kreim.

Filip Mareš a lui aussi surmonté son manque d'expérience pour conclure l'étape à la cinquième place, bien que n'ayant jamais piloté une R5 sur la terre avant ce week-end. Il a repoussé Tomasz Kasperczyk en sixième position, le Polonais ayant perdu plus d'une demi-minute en heurtant un arbre dans Świętajno. Ceci a également permis à Mareš, le pilote soutenu par la fédération tchèque du sport automobile, de le dépasser une spéciale plus tard, terminant la journée avec 3''3 d'avance sur Kasperczyk.

Laurent Pellier, de la PEUGEOT Rally Academy, a été en bagarre pour la quatrième place avec Marczyk et Kasperczyk durant la boucle matinale, jusqu'à une collision avec un ballot de paille dans laquelle il a cassé son radiateur et a été contraint à l'abandon.

