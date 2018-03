ERC Junior U28 : une lutte serrée entre Ingram et Koči aux Açores

Chris Ingram et Martin Koči se sont échangé leurs positions tout au long de la journée de vendredi sur le Rallye Azores Airlines, engagés qu'ils étaient dans une lutte acharnée pour la victoire dans la catégorie FIA ERC Junior Under 28.

Un bon chrono d'Ingram lors du premier passage dans Sete Cidades l'a initialement placé devant Koči, mais sa gestion des pneus l'après-midi a fait rétrograder le pilote du Toksport WRT derrière son rival de ŠKODA Slovakia Motorsport.



La stratégie d'Ingram a cependant payé par la suite, lui permettant de reprendre la tête et de se bâtir une avance de 11,9 secondes sur Koči et de 53,9 secondes sur le troisième en fin de journée.



Fredrik Åhlin détient toujours cette troisième place, bien qu'ayant heurté un talus dans les difficiles 23,8 kilomètres de Sete Cidades, devant Rhys Yates qui a effectué un tête-à-queue dans la même spéciale quelques instants plus tard.



L'erreur de Yates a été due en partie à une perte de concentration subie en dépassant Fabian Kreim, dont la Fabia R5 de ŠKODA AUTO Deutschland préparée par BRR Baumschlager avait une roue crevée. Kreim allait finir la journée à la septième place, à 3m48.7s d'Ingram.



Cinquième, Frank Tore Larsen a pris son temps pour apprendre les spéciales, ayant manqué le parcours du vendredi lors de sa précédente participation en 2016. Luis Rego a connu des ennuis de direction assistée à de multiples reprises vendredi, se retrouvant sixième à deux minutes.



Tomasz Kasperczyk a entamé la dernière spéciale du jour devant Kreim, mais l'a terminée dernier de l'ERC Junior U28 après avoir fait un tonneau et bloqué la spéciale. C'est grâce aux pilotes partis derrière lui, qui ont remis la Ford Fiesta R5 sur ses roues, qu'il a pu atteindre la ligne d'arrivée.