ERC Junior Under 27 : Gago tient sa victoire à domicile

Diogo Gago a parfaitement utilisé sa connaissance du terrain sur le Rallye Azores Airlines, augmentant encore plus son avance de 40 secondes du vendredi pour s'assurer la victoire en FIA ERC Junior U27 avec plus d'une minute d'avance sur sa PEUGEOT 208 R2.

Mārtiņš Sesks était à la lutte avec Gago pour la victoire le vendredi, mais s'est mis à regarder surtout derrière lui le samedi, surveillant Efrén Llarena qui avait subi une crevaison et perdu une minute la veille.



Un problème de boîte de vitesses a décidé de l'issue de la lutte, Sesks perdant le premier et le deuxième rapport dans la dernière spéciale de Tronqueira et rétrogradant derrière un Llarena extatique.



“Un grand merci à toute l'équipe, à ce projet de Rallye Team Spain, aux sponsors et à tous les fans venus du pays et quelques-uns d'ici aussi, qui nous ont soutenus et suivis à chaque kilomètre. Cette seconde place est aussi la vôtre !”s'est réjoui l'Espagnol.



Simon Wagner semblait parti pour prendre la quatrième place, mais une myriade de pépins techniques l'a forcé à s'arrêter peu après l'avant-dernière spéciale de la deuxième étape. Une panne de direction assistée a rendu difficile pour lui de terminer l'ES14, et une boîte de vitesses cassée l'a éliminé à 22 kilomètres chronométrés seulement de la fin du rallye.



Dominik Brož a ainsi récupéré cette quatrième place devant l'équipière de Wagner dans le Saintéloc Junior Team, Catie Munnings. Mattia Vita avait renoncé avec une suspension avant gauche cassée le vendredi, mais est reparti le samedi pour prendre la sixième place de la catégorie.