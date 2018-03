ERC Ladies : Molinaro en tête, douloureux abandon pour Falcón

Tamara Molinaro continue de mener la catégorie ERC Ladies' Trophy sur le Rallye Azores Airlines, tandis qu'Emma Falcón a abandonné avec des douleurs au dos avant l'assistance de la mi-journée.

Emma Falcón a été contrainte de renoncer à mi-journée ce vendredi, après s'être fait mal au dos lors d'une réception suivant une bosse dans la fameuse spéciale de Sete Cidades. Le souffle coupé à mi-parcours, elle a roulé lentement jusqu'à l'arrivée avant d'abandonner sur sa Citroën DS3 RT.



Malgré la douloureuse conclusion de sa journée, Falcón avait l'intention de repartir samedi pour la deuxième étape, à condition d'obtenir le feu vert du service médical.



La journée de Molinaro n'a pas non plus été complètement un long fleuve tranquille, puisqu'elle s'est vu ordonner de s'arrêter par les commissaires dans l'ES8 – la voiture accidentée de Joaquim Alves bloquant la route. Un mélange de retard et de concentration perdue lui a coûté plus d'une minute sur ses adversaires en R5.



Catie Munnings, du Saintéloc Junior Team, a perdu son pare-choc avant à mi-spéciale dans Feteiras Meo, mais n'a pas concédé de temps et reste deuxième en ERC Ladies', à cinq minutes de Molinaro.