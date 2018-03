ERC Ladies’ Trophy : Molinaro s’impose, Munnings en tête

Tamara Molinaro n'a pas eu les débuts les plus faciles au volant d'une quatre roues motrices sur le Rallye Azores Airlines, mais a persévéré pour terminer première féminine. C'est cependant Catie Munnings qui mène le classement de l'ERC Ladies' Trophy après cette première manche.

Un problème de freins le jeudi soir a été suivi de coupures moteur occasionnelles sur la Ford Fiesta R5 de Molinaro le vendredi matin, puis de deux arrêts forcés dans deux spéciales différentes qui ont amené à quatre ajustements de chrono au cours de la première étape.



Le brouillard du samedi matin l'a perturbée pour trouver son rythme, tout comme deux crevaisons plus loin le même jour, mais elle a persévéré jusqu'à l'arrivée.



Catie Munnings ne prenait que son deuxième départ sur la terre en ERC, et a atteint son but de couvrir chaque kilomètre chronométré pour engranger de l'expérience. La perte de son pare-choc avant le vendredi a été son seul ennui majeur sur la route vers 65 points dans l'ERC Ladies' Trophy, Molinaro en inscrivant 37 suivant le nouveau barème 2018.



“Je suis si contente de terminer mon deuxième rallye sur terre”, a dit Munnings.“C'est de loin le rallye le plus difficile auquel j'ai participé. [C'est] un miracle d'être à l'arrivée après mes problèmes et en ayant perdu du temps à faire marche arrière dans toutes les spéciales sauf une aujourd'hui, mais la mission est remplie et nous sommes à l'arrivée.”



“Même si je n'ai jamais eu la confiance sur ce terrain pour piloter comme je sais le faire, nous avons eu quelques bonnes spéciales à seulement 2,4 secondes au kilomètre du meilleur Junior. Nous savons pouvoir progresser, et nous serons rapides à nouveau, mais pour l'instant, je suis juste contente d'accumuler des kilomètres sur la terre.”



Emma Falcón n'a pas été en mesure de repartir pour la deuxième étape, après avoir abandonné à mi-journée le vendredi avec une douleur au dos suite à une réception un peu lourde. Ne voulant prendre aucun risque, elle a préféré se concentrer sur sa manche à domicile, le Rallye des Îles Canaries, en mai.