ERC nomme P1 Racing Fuels comme Official Fuels Partner et annonce la création du P1 Racing Fuels

P1 Racing Fuels a signé un nouvel accord de partenariat avec Eurosport Events, promoteur du FIA European Rally Championship, pour devenir l'Official Fuels Partner de l'ERC lors des trois prochaines saisons.

Selon le nouvel accord, ce spécialiste des carburants haute performance va proposer des carburants de haute qualité et ses services depuis la zone de ravitaillement dédiée sur toutes les manches de l'ERC, de 2020 à 2022.



Fondé en Irlande et basé en Allemagne, P1 Racing Fuels associe un grand héritage en sport automobile à une immense expertise technique dans la technologie et l'innovation des carburants. Son portfolio inclut un certain nombre de formules sur mesure, conçues spécialement pour divers formats de course. Cela inclut le P1 XR5, un carburant de course haut de gamme conçu et testé sur des parcours spéciaux avec des constructeurs automobiles de pointe, afin d'offrir une performance et une puissance maximales pour les voitures de Rally2 (ex-R5), qui sera mis à disposition de tous les concurrents dans les catégories ERC1 et ERC2.



Ce partenariat voit également le lancement du nouveau P1 Racing Fuels Podium Challenge, qui a lieu pour la première fois lors de la finale de la saison 2019 d'ERC en Hongrie, ce week-end. Ce tout nouveau challenge récompense le top 3 de chaque manche d'ERC1 et d'ERC2 avec des bons d'achat pour le carburant P1 XR5, qui peuvent être utilisés pour les rallyes suivants : cela rend la compétition moins coûteuse pour les pilotes. Dans les deux catégories, les pilotes victorieux auront droit à 150 litres de carburant, tandis que les deuxièmes et les troisièmes en recevront 100 L et 50 L respectivement. Tous les détails sur le challenge peuvent être consultés en cliquantici.



“Nous sommes très enthousiastes de devenir l'Official Fuels Partner du FIA European Rally Championship, et d'apporter le P1 Racing Fuels Podium Challenge aux concurrents du continent pour la première fois. P1 Racing Fuels est grandement impliqué dans le monde du sport automobile et du rallye, ayant soutenu des pilotes parmi les plus grands de ce sport au fil de leur carrière.”



“Ce partenariat souligne notre engagement à la fourniture de produits supérieurs, de services de première qualité et d'initiatives utiles pour soutenir le sport et son développement,” déclare Martin Popilka, PDG de P1 Racing Fuels.



“Le partenariat avec P1 Racing Fuels va permettre à tous les concurrents du plateau de bénéficier d'un produit de haute qualité et des services fournis par une entreprise qui a fait ses preuves en sport auto. Le P1 Racing Fuels Podium Challenge va mener ça encore plus loin en donnant aux pilotes et aux équipes des opportunités supplémentaires d'améliorer leurs performances tout en réduisant les coûts,” ajoute Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l'ERC.

The post ERC nomme P1 Racing Fuels comme Official Fuels Partner et annonce la création du P1 Racing Fuels Podium Challenge appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.