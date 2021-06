Alexey Lukyanuk a décroché le gros lot ce dimanche et entamé la défense de son titre de Champion d’Europe des Rallyes FIA en beauté lors du 77e Rallye ORLEN de Pologne.

Copiloté par son compatriote Alexey Arnautov, le Russe semblait pourtant hors d’état de nuire mardi, après un accident lors des essais qui avait laissé sa Citroën C3 Rally2 équipée de Pirelli irréparable après cinq tonneaux.

Mais le Saintéloc Junior Team a héroïquement répondu présent en faisant venir une carrosserie de remplacement depuis sa base du sud de la France et en préparant une toute nouvelle voiture à temps pour le départ de vendredi.

Sans se laisser décourager par son manque d’expérience sur les pistes de terre – les 20 kilomètres qu’il a parcourus avant l’épreuve étaient ses premiers sur la terre depuis le Rallye de Liepāja en août dernier –, le double champion ERC a gardé son calme et a pris la tête de la course lorsque Nikolay Gryazin, qui faisait cavalier seul en tête depuis le début du rallye, a été contraint d’abandonner en raison d’une double crevaison dans l’avant-dernière spéciale du samedi.

S’élançant dans la dernière spéciale du dimanche avec un avantage de 29,7s sur Andreas Mikkelsen et Ola Fløene, Lukyanuk et Arnautov ont trouvé le parfait mélange de vitesse et de prudence pour s’imposer en Pologne pour la deuxième fois, sans se laisser perturber lorsque leurs rivaux norvégiens ont réduit leur retard à 17,4 secondes avant ce secteur chronométré décisif dans les rues de la capitale, Varsovie, ajoutée à l’itinéraire dans le cadre des célébrations du 100e anniversaire de l’événement.

Lukyanuk, pour qui cette victoire en Pologne est la douzième en ERC, devient le premier champion d’Europe depuis Luca Rossetti en 2011 à commencer la défense de son titre par une victoire. « Avant le rallye, c’était extrême, comme dans un film, mais cela se termine sur une victoire avec le défi le plus difficile, avec des pilotes très rapides et avec des routes très dures », a déclaré le Russe. « Je suis juste heureux d’être à la première place aujourd’hui. »

Les Espagnols Javier Pardo/Adrián Pérez ont remporté l’ERC2 dès leur première tentative à bord d’une Swift R4lly S de Suzuki Motor Ibérica équipée du kit Rally2. Les Finlandais Sami Pajari/Enni Mälkönen se sont imposés en ERC3 sur une Ford Fiesta Rally4 construite par M-Sport Poland à Cracovie. En ERC Junior, réservé aux voitures de Rally3 chaussées de pneus Pirelli à partir de cette année, Jon Armstrong est arrivé en tête au volant de la nouvelle Fiesta Rally3 de M-Sport Poland, aux côtés de Phil Hall.

Pajari a terminé premier en ERC3 Junior, tandis que Paulo Soria/Marcelo Der Ohannesian ont triomphé dans le Clio Trophy by Toksport WRT, la toute nouvelle catégorie « Arrive-and-drive » pour les Renault Clio Rally5 équipées de pneus MICHELIN. Dariusz Poloński/Łukasz Sitek ont remporté l’Abarth Rally Cup, tandis que les premières primes ERC-MICHELIN Talent Factory ont été remises à de jeunes espoirs inscrits en Rally2.

