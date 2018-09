ERC PZM Rally Poland faits et statistiques

C'est le moment du PZM Rally Poland la semaine prochaine (du 21 au 23 septembre). Voici quelques faits et statistiques essentiels en vue de cette manche du championnat d'Europe des rallyes de la FIA.

LE PZM RALLY POLAND EN NOMBRE:



75 :Couru pour la première fois en 1921 depuis la capitale Varsovie, le PZM Rally Poland fête ses 75 ans cette saison, ce qui en fait le deuxième plus vieux rallye au monde derrière le Rallye Monte-Carlo.



3 :La troisième victoire de Kajetan Kajetanowicz en Pologne en 2013 a également été la première en ERC pour une voiture R5. En 2017, il avait remporté son titre européen consécutif.



1 :Esapekka Lappi a remporté le rallye de Pologne en 2012. Il est devenu champion de l'ERC deux saisons plus tard et est maintenant un pilote d'usine établi en championnat du monde.



3 :Le héros national polonais Krzysztof Hołowczyc est trois fois vainqueur du Rallye de Pologne, mais il n’y aura aucune chance pour une quatrième victoire en 2018: le rôle du champion ERC 1997 est limité à des tâches de chauffeur au volant de voitures de série.



2 :Deux anciens champions polonais viseront le succès sur le Rally Poland: Grzegorz Grzyb et Łukasz Habaj.



EN BREF :



* L'épreuve fut une de manches fondatrices du championnat du monde en 1973, lorsque le président actuel de la FIA, Jean Todt, co-pilotait Achim Warmbold pour la victoire lors de ce qui constituait une épreuve sur asphalte. Les liens du Rallye de Pologne et de l'ERC remontent à 1960, lorsque les Allemands Walter Schock-Moll et Rolf Moll s'imposaient sur une Mercedes-Benz 220 SE.



* Mikołajki, dans la région pittoresque des lacs de Mazurie, est la base du rallye de Pologne depuis 2005, qui a marqué le passage de l’asphalte à une épreuve terre.



* À trois heures de route au nord de Varsovie, Mikołajki abrite le gigantesque hôtel Gołębiewski, qui fait également office de quartier général de l’événement.



* À l'exception de l'étape Mikołajki Arena, seule l'épreuve de Świętajno de 19,60 kilomètres, complétée par le fameux saut de Rosochackie, est inchangée depuis 2017. La spéciale de Pozedrze est toute nouvelle pour 2018.



* Le Polonais Sobiesław Zasada, qui est devenu champion de l'ERC en 1971 après avoir remporté deux titres dans les années 1960, est le pilote le plus titré de l'histoire du Rallye de Pologne avec quatre victoires.



Photo: Zbigniew Kołodziejek / Rally Poland

