ERC #RACEATHOME : Silva remporte Rallye Virtuel des Açores

Le week-end dernier, les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont participé au Rallye Virtuel des Açores, la version en ligne du spectaculaire événement de l'ERC.

Pedro Silva, de Madère, a battu plus de 1110 participants pour remporter l'épreuve sur une Ford Fiesta R5 virtuelle, les pilotes ERC passés et présents figurant dans le top 20.

Parmi eux, Alexey Lukyanuk, qui a remporté le vrai Rallye des Açores en 2018, en route vers le titre européen cette année-là, et l'ancien Junior ERC Jon Armstrong. Eyvind Brynildsen et Chris Ingram, le champion en titre de l'ERC, ont également participé à l'épreuve, mais ne figuraient pas parmi les plus de 350 concurrents à l'arrivée. De son côté, João Carreiro a été le premier pilote açorien, à la septième place.

Un concours en ligne encourage les fans à rester chez eux en toute sécurité

Le vrai Rallye des Açores ayant été reporté aux 17-19 septembre** en raison des restrictions gouvernementales imposées par l'épidémie de COVID-19, l'organisateur Grupo Desportivo Comercial a lancé le Rallye Virtuel des Açores, couru sur 12 spéciales, pour donner aux fans leur dose de rallye et les encourager à rester en sécurité chez eux.

Se déroulant du 23 au 29 mars, le Rallye Virtuel des Açores était basé sur le jeu Dirt Rally 2.0, disponible sur les plateformes de jeu STEAM, PlayStation 4 et Xbox One.

Comme il n'était pas possible de produire des versions virtuelles des endroits spectaculaires qui rendent le vrai Rallye des Açores si attrayant pour les fans et les pilotes, le Rallye Virtuel des Açores a été basé sur des spéciales de Nouvelle-Zélande en raison de leur similitude avec les aménagements proposés sur l'île de São Miguel, au milieu de l'océan Atlantique.

Par exemple, celle de Waimara Point servait de doublure à Graminhais, du Rallye des Açores, tandis que la spéciale Sete Cidades, mondialement connue avec son volcan, était représentée par Ocean Beach.

Silva sur les traces de Sousa

Après que Bernardo Sousa, originaire de Madère, ait remporté le vrai Rallye des Açores en 2014, Pedro Silva a donné de bonnes raisons à ses compatriotes de célébrer une victoire sur les Açores ''virtuelles'' après avoir battu le Nord-Irlandais Jon Armstrong et le Turc Ali Türkkan, qui a perdu 30 secondes à cause d'une crevaison sur sa Mitsubishi Spacestar R5 AVCISport. "Je suis très heureux d'être le deuxième insulaire de Madère à gagner le Rallye des Açores", a déclaré Silva. "Je tiens à féliciter l'organisation de l'événement et à affirmer que vous pouvez compter sur moi pour les prochaines éditions de cette course ainsi que pour d'autres qui pourraient avoir lieu."

Retour du champion du monde Armstrong aux Açores

Jon Armstrong, qui a remporté le titre virtuel de champion du monde des rallyes en 2018 et a terminé deuxième la saison dernière, a disputé le Rallye des Açores proprement dit dans le cadre de sa campagne ERC Junior en 2015. Après avoir piloté une Peugeot 208 R2 à l'époque, Armstrong a sélectionné une Volkswagen Polo GTI R5 pour le Rallye Virtuel des Açores, qu'il a affronté sous la bannière de l'équipe officielle DiRT Rally Team.

L'équipe montée en hommage à Colin McRae s'impose

L'équipe Colin McRae Tribute a marqué 964 points pour se classer en tête du classement par équipes, devant MPM Motorsport Poland (924 points) et A-Sport 1 (906).

Et maintenant ?

Le département des courses de simulation du Grupo Desportivo Comercial travaille actuellement sur une façon de célébrer le 60e anniversaire de la société avec un rallye virtuel mettant en vedette les voitures de type propulsion qui ont couru à São Miguel dans les années 1970 et 1980.

Résultats

https://drive.google.com/drive/folders/1sOj51WP8U9lz4fttIi9DQ18Q4GH5bVf-?usp=sharing

**En attente de validation par la FIA

Photo : Capture d'écran du Rallye Virtuel des Açores/Rallye DiRT 2

