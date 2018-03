ERC Radio en direct des Açores

ERC Radio va émettre en direct du Rallye Azores Airlines, manche d'ouverture de la saison du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018.

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes apporteront toute leur expertise et leur connaissance inégalée de la discipline depuis la ligne d'arrivée de la Spéciale de Qualification, à partir de 9h15 heure locale, et chacune des 15 spéciales au programme de cette spectaculaire ouverture de l'ERC.



ERC Radio est disponible en cliquant sur le lien “listen live” ou via l'application ERC.