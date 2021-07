La couverture en direct par ERC Radio du Rallye de Liepāja, deuxième manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021, débute aujourd’hui à 17h15, heure locale (16h15 CET).

Les reporters Julian Porter et Chris Rawes seront positionnés à l’arrivée de la Spéciale de Qualification baptisée « Welcome to Latvia ! » pour recueillir les réactions instantanées des pilotes et proposer leurs analyses d’experts uniques, alors que l’action chronométrée commencera à 17h30, heure locale (16h30 CET).

Après la phase de qualification de « Welcome to Latvia ! », ERC Radio sera de retour à l’antenne à 11h45, heure locale (10h45 CET), le vendredi 2 juillet, pour la première des rapides spéciale au programme de ce rallye.

ERC Radio est disponible en cliquant ICI ou en téléchargeant l’application ERC.

