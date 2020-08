-

Oliver Solberg mène le Rallye de Liepāja pour dix secondes après une mouvementée quatrième et dernière spéciale de la première étape sur la manche lettone du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Le Suédois, gêné par la poussière de ceux qui le précédaient sur la route, est parti en tête-à-queue avec sa Volkswagen Polo GTI R5, Nikolay Gryazin est sorti de la route et a infligé de substantiels dégâts à l’avant de sa Hyundai i20 R5, et Mads Østberg a pris la deuxième place derrière Solberg malgré “quelques soucis” dans cette même ES4.



Plus d’informations à suivre…

ERC Gryazin se rapproche dans la lutte pour la tête au Rallye de Liepaja ERC IL Y A 4 HEURES

The post ERC : Solberg garde l’avantage au terme du premier jour à Liepaja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC C’est parti pour le Rallye de Liepaja ERC, Solberg cale et mène ! IL Y A 5 HEURES