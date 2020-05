-

Erik Cais et Efrén Llarena, rivaux en ERC1 Junior, participeront au nouveau talk-show sur Internet, ERC The Stage, en direct à partir de 18h30 CET aujourd'hui (mercredi).

Animé par Julian Porter et Chris Rawes, le premier épisode d'ERC The Stage a été diffusé la semaine dernière et a attiré un public international.

ERC Belle reconnaissance pour les jeunes stars de l’ERC dans un journal britannique HIER À 04:00

Outre les interventions de Cais et Llarena, Bruno De Pianto, membre clé de l'équipe organisatrice du Rally di Roma Capitale, fera le point sur ce qui devrait être la manche inaugurale de la saison, tandis que Dominik Dinkel sera le Nouveau Venu de l'ERC cette semaine.

ERC The Stage est disponible en cliquant sur les liens suivants :

Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/

ouYoutube.com/user/FIAERC

The post ERC The Stage accueille les espoirs Cais et Llarena appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Llarena dans ERC The Stage : la Citroën C3 R5 est la meilleure à ce jour HIER À 19:00