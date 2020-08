“ERC The Stage” de retour ce soir

-

Emil Lindholm et Ken Torn seront les pilotes invités ce soir d’ERC The Stage, l’émission en ligne du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

De retour pour analyser chaque manche de l’ERC avec la contribution de certains des pilotes ayant contribué à l’action, l’épisode post-Rallye de Liepāja d’ERC The Stageaccueille Emil Lindholm et Ken Torn.



Lindholm le Finlandais s’est classé deuxième en ERC1 Junior pour le Team MRF Tyres, alors que Torn l’Estonien a signé un doublé en ERC3/ERC3 Junior avec sa Ford Fiesta Rally4 construite par M-Sport Poland et équipée de Pirelli.



Au sommaire également, un point sur les préparatifs pour le Rallye des Açores du mois prochain avec Rui Moniz, président de la structure organisatrice Grupo Desportivo Comercial, alors que la rubrique ERC Newcomer sera consacrée à un Italien au bagage inhabituel en compétition.



L’émissionERC The Stagede ce soir sera disponible à partir de 18h30 sur Facebook et YouTube.

