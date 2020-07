ERC The Stage en direct ce soir avec Alexey Lukyanuk et Oliver Solberg

-

ERC The Stage, le talk-show en ligne du promoteur du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, Eurosport Events, est de retour ce soir (18h30 CET) avec une belle brochette d'invités.

Les deux animateurs Julian Porter et Chris Rawes seront rejoints par Alexey Lukyanuk, vainqueur du Rally di Roma Capitale, et Oliver Solberg, qui a remporté la catégorie ERC1 Junior en Italie et s'était imposé au Rallye de Liepāja l'année dernière, devenant ainsi le plus jeune vainqueur de l'histoire de l'ERC.

Bruno De Pianto, qui fait partie de l'équipe organisatrice de Motorsport Italia ayant assuré le succès du Rally di Roma Capitale malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, sera aussi présent dans ERC The Stage, aux côtés de Raimonds Strokšs. Ce dernier est le directeur de RA Events, l'entreprise à l'origine du Rallye de Liepāja, où l'ERC se poursuivra le mois prochain (14-16 août).

Le “nouveau venu en ERC” de cette semaine est un pilote hongrois ambitieux qui a excellé dans la catégorie ERC3 le week-end dernier à Rome. Découvrez de qui il s'agit en regardantERC The Stage, ce soir...

Les temps forts du Rally di Roma Capitale, ainsi qu'un tour d'horizon de l'actualité – y compris les dernières mises à jour du Rallye de Liepāja –, seront également évoqués dans l'émission.

