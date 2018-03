ERC2 : l’impressionnante remontée d’Alonso couronnée de succès

Juan Carlos Alonso a converti un retard de 2m53.6s le jeudi après-midi en une victoire samedi dans la catégorie ERC2 de la manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, aux Açores, rattrapant et dépassant tous ses rivaux.

Alonso avait été retardé par une panne de pompe à essence dans la super spéciale de jeudi, mais il était déjà revenu à la deuxième place et à une minute de Sergei Remennik, leader de l'ERC2, vendredi soir. Il lui a encore repris 15 secondes dès la spéciale d'ouverture de samedi, puis un tête-à-queue de Remennik, bloqué un temps entre deux rochers, lui a donné le commandement et la victoire.



La deuxième place a failli échapper également à Remennik quand le pilote Russian Performance Motorsport en ERC2 a heurté une autre pierre, cette fois lors du deuxième et dernier passage dans Tronqueira. Il a terminé à plus de quatre minutes, mais conservé sa place de dauphin.



Un turbo cassé le jeudi avait envoyé Luís Pimentel au loin, mais sa patience a été récompensée par une place sur le podium. Menderes Okur termine quatrième sur sa Subaru Impreza STI préparée par le Toksport WRT, pour son second départ en ERC. Zelindo Melegari était revenu pour la deuxième étape après avoir abandonné vendredi avec un embrayage cassé, mais sa journée s'est elle aussi terminée de façon prématurée, cette fois après un accident dans l'ES13.