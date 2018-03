ERC2 : Melegari perd un bref leadership au profit de Remennik

Sergei Remennik a retrouvé la tête de la catégorie ERC2 sur le Rallye Azores Airlines, après le malheureux abandon de son plus proche adversaire, Zelindo Melegari, sur une casse d'embrayage.

Melegari avait initialement bénéficié d'une crevaison de Remennik, dans la spéciale particulièrement difficile de Sete Cidades, pour s'emparer de la première place.



“On a juste touché et après, j'ai senti que le pneu était à plat. Ça peut arriver. On a aussi perdu le feu arrière droit”, a expliqué Remennik.



“Dans la spéciale du volcan, c'était complètement brumeux et l'on n'y voyait rien. La seule façon de m'en sortir était de me fier complètement à mon copilote. J'ai essayé et ça a fonctionné. Mais pas parfaitement.”



Remennik a donc rapidement repris la tête après que Melegari a dû préserver son embrayage cassé dans l'ES7 et l'ES8. La Subaru Impreza STI n'est pas allée plus loin, l'Italien laissant du même coup la deuxième place à Juan Carlos Alonso.



Malgré le retrait de son plus proche rival, Remennik préférait rester prudent, conscient qu'il était de la menace représentée par le rapide Alonso.



“On a de l'avance sur monsieur Alonso, mais il semble très rapide lorsque tout va bien, [il nous prend] un peu moins d'une seconde au kilomètre”, a dit Remennik.“On est environ 60 secondes devant et si tout se passe bien pour lui, il nous dépassera dans les dernières spéciales. Il reste une longue distance à parcourir demain [samedi] et on essaiera d'être plus rapides, mais je ne suis pas complètement sûr [de pouvoir rester devant].”



“Je me sens en confiance à vitesse élevée mais parfois, la voiture nous arrête ou d'autres choses se produisent.”



Menderes Okur, incapable de suivre le rythme d'Alonso, complète le podium provisoire mais se retrouve dans les griffes de Luís Pimentel qui continue de se remettre d'un turbo cassé vendredi.