“En raison de la pandémie, il n’était pas question de faire quoi que ce soit en Italie et finalement, nous voilà à célébrer un titre clairement inattendu”, a dit Melegari. “La veille de la course à Vérone, on a vu qu’il pourrait y avoir une opportunité de ramener un titre et on a essayé. Ça s’est bien passé pour nous, mais ça n’a pas été si évident. On a trouvé les conditions à la limite. C’était une course très dure, à l’ancienne, où les chances de tout perdre étaient à chaque virage comme l’ont démontré les nombreux abandons. En plus de nous donner la satisfaction d’avoir remporté un titre, le Rallye Due Valli est certainement un ressort important d’un point de vue psychologique pour affronter nos principaux adversaires lors de la prochaine manche européenne en Hongrie.”